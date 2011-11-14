اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی مقیم البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قاسمی اظهار داشت: بر اساس قانون، کودکان متولد شده حاصل از ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی از داشتن هرگونه اسناد هویتی کشور از جمله شناسنامه و کارت ملی محروم می شوند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استان البرز با بیان این خبر گفت: ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی غیرقانونی است و طرح ساماندهی اتباع خارجی مقیم استان البرز در حال اجراست.



وی افزود: در قالب این طرح اتباع خارجی فاقد کارت اقامت، به اردوگاه های مهاجران و پس از آن به کشورشان بازگردانده می شوند.



وی بیان کرد: به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در کارگاه های تولیدی و صنعتی غیرقانونی است.





