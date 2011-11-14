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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی مقیم البرز

اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی مقیم البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی البرز از اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی مقیم این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قاسمی اظهار داشت: بر اساس قانون، کودکان متولد شده حاصل از ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی از داشتن هرگونه اسناد هویتی کشور از جمله شناسنامه و کارت ملی محروم می شوند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استان البرز با بیان این خبر گفت: ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی غیرقانونی است و طرح ساماندهی اتباع خارجی مقیم استان البرز در حال اجراست.

وی افزود: در قالب این طرح اتباع خارجی فاقد کارت اقامت، به اردوگاه های مهاجران و پس از آن به کشورشان بازگردانده می شوند.

وی بیان کرد: به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز در کارگاه های تولیدی و صنعتی غیرقانونی است.
 
 
 
کد مطلب 1459940

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