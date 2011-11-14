حضور اعضای دفتر تحکیم وحدت در زنجیره انسانی برابر UCF اصفهان

مهدی امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان زیر مجموعه دفتر تحکیم وحدت در زنجیره انسانی برابر سایت هسته ای UCF اصفهان خبر داد و گفت: اعضای دفتر تحکیم وحدت عصر فردا همراه با جنبش دانشجویی در این تجمع شرکت خواهند کرد.
این فعال دانشجویی گفت: پیام جنبش دانشجویی در تجمع فردا حمایت از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران است.
همچنین دانشجویان در این تجمع باشکوه نفرت خود را از سیاستهای پوشالی و توخالی رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام می کنند.
بنا بر این گزارش قرار است دانشجویان دانشگاه های اصفهان در حمایت از برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران فردا 24 آبان با تجمع در مقابل سایت هسته ای UCF اصفهان زنجیره انسانی را تشکیل دهند.
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