حضور اعضای دفتر تحکیم وحدت در زنجیره انسانی برابر UCF اصفهان

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت از حضور اعضای تشکل متبوعش مقابل UCFاصفهان خبر داد و گفت: اعضای دفتر تحکیم وحدت همراه با جنبش دانشجویی مقابل سایت هسته ای UCF اصفهان حضور پیدا می کنند.