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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

در گفتگو با مهر مطرح شد:

حضور اعضای دفتر تحکیم وحدت در زنجیره انسانی برابر UCF اصفهان

حضور اعضای دفتر تحکیم وحدت در زنجیره انسانی برابر UCF اصفهان

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت از حضور اعضای تشکل متبوعش مقابل UCFاصفهان خبر داد و گفت: اعضای دفتر تحکیم وحدت همراه با جنبش دانشجویی مقابل سایت هسته ای UCF اصفهان حضور پیدا می کنند.

مهدی امیریان  در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان زیر مجموعه دفتر تحکیم وحدت در زنجیره انسانی برابر سایت هسته ای UCF اصفهان خبر داد و گفت: اعضای دفتر تحکیم وحدت عصر فردا همراه با جنبش دانشجویی در این تجمع شرکت خواهند کرد.

این فعال دانشجویی گفت: پیام جنبش دانشجویی در تجمع فردا حمایت از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران است.

همچنین دانشجویان در این تجمع باشکوه نفرت خود را از سیاستهای پوشالی و توخالی رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام می کنند.

بنا بر این گزارش قرار است دانشجویان دانشگاه های اصفهان در حمایت از برنامه های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران فردا 24 آبان با تجمع در مقابل سایت هسته ای UCF اصفهان زنجیره انسانی را تشکیل دهند.

کد مطلب 1459941

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