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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

دانشی به مهر خبر داد:

نمایشگاه عکس "به روایت آب" در زاهدان گشایش می یابد

نمایشگاه عکس "به روایت آب" در زاهدان گشایش می یابد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: چهارمین نمایشگاه عکس "به روایت آب" با هنرمندی صادق سوری در زاهدان گشایش می‌ یابد.

عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف از برپایی نمایشگاه عکس به روایت آب به تصویر کشیدن جاذبه های دریای چابهار است.

وی گفت: در این نمایشگاه 15 اثر 100 در 70 برای علاقمندان به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: نمایشگاه عکس به روایت آب از 28 آبان ماه آغاز و تا سوم آذرماه ادامه دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر در محل گالری کانون پرورشی کودکان و نوجوانان واقع در خیابان آزادی برای بازدید عموم مردم دایر است.

وی گفت: در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه مسئولان استانی برای حمایت هر چه بیشتر هنرمندان شرکت خواهند کرد.

وی به کارنامه درخشان صادق سوری در عرصه عکاسی اشاره کرد و افزود: صادق سوری عضو انجمن سینمای جوانان ایران، عضو انجمن عکاسان ایران و عضو انجمن عکاسی فیاپ انگلستان است.

دانشی اظهار داشت: کسب مقام اول در جشنواره خزر تا خلیج فارس، کسب مقام دوم در جشنواره کوهستان بینالود و کسب مقام دوم جشنواره هنرهای اسلامی از جمله افتخارات صادق سوری در هنر عکاسی است.

کد مطلب 1459949

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