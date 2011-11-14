اسلام منهای ولایت به منزله پیکر بی جان است/ ولایت تکمیل دین نبوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی پیش از ظهر دوشنبه در جشن ولایت در مسجد ولایت ابرکوه با تبریک عید غدیر و تبیین جایگاه غدیر در دین اسلام اظهار داشت: اهمیت این روز بزرگ به حدی است که پیامبر اکرم (ص) عید غدیر را افضل اعیاد ذکر کرده است.

امام جمعه ابرکوه بیان داشت: در این روز زحمات دوران رسالت به بار نشست و دین خدا کامل شد.

حسینی با یادآوری اینکه اسلام با ولایت جان گرفت، افزود: با استناد به قرآن و پس از ابلاغ ولایت و امامت توسط مقام رسالت، اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی رسمیت پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه واقعه غدیر با توجه به اسناد معتبر و متواتر از شیعه و سنی غیر قابل خدشه است، افزود: با توجه به این مسئله کج اندیشان با تحریف سعی در منحرف کردن اذهان کردند و حتی کلام نبوی را نیز به تحریف کشانده و آن را تنها به معنای دستور پیامبر برای دوست داشتن امام علی تعبیر کردند.

حسینی عنوان کرد: این در حالی است که معنای واقعی سخن پیامبر به معنای ولی امر بودن امام علی بر مسلمانان بعد از رحلت حضرت محمد (ص) بود.