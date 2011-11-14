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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

حجت الاسلام حسینی:

اسلام منهای ولایت به منزله پیکر بی جان است/ ولایت تکمیل دین نبوی

اسلام منهای ولایت به منزله پیکر بی جان است/ ولایت تکمیل دین نبوی

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه گفت: اسلام منهای ولایت اسلام ناقص و پیکره بی جان و کفران نعمت الهی است که رضای خدا را در برندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی پیش از ظهر دوشنبه در جشن ولایت در مسجد ولایت ابرکوه با تبریک عید غدیر و تبیین جایگاه غدیر در دین اسلام اظهار داشت: اهمیت این روز بزرگ به حدی است که پیامبر اکرم (ص) عید غدیر را افضل اعیاد ذکر کرده است.

امام جمعه ابرکوه بیان داشت: در این روز زحمات دوران رسالت به بار نشست و دین خدا کامل شد.

حسینی با یادآوری اینکه اسلام با ولایت جان گرفت، افزود: با استناد به قرآن و پس از ابلاغ ولایت و امامت توسط مقام رسالت، اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی رسمیت پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه واقعه غدیر با توجه به اسناد معتبر و متواتر از شیعه و سنی غیر قابل خدشه است، افزود: با توجه به این مسئله کج اندیشان با تحریف سعی در منحرف کردن اذهان کردند و حتی کلام نبوی را نیز به تحریف کشانده و آن را تنها به معنای دستور پیامبر برای دوست داشتن امام علی تعبیر کردند.

حسینی عنوان کرد: این در حالی است که معنای واقعی سخن پیامبر به معنای ولی امر بودن امام علی بر مسلمانان بعد از رحلت حضرت محمد (ص) بود.

کد مطلب 1459950

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