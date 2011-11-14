سرانه مصرف مرغ در لرستان 21 کیلوگرم است

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این در حالیست که بر اساس برنامه پنجم توسعه این میزان باید به 27 کیلوگرم به ازای هر نفر افزایش یابد.

وی با اشاره به میزان تولید گوشت مرغ در استان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر تولید گوشت مرغ در لرستان سالانه 32 هزار تن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به افزایش جوجه ریزی در واحدهای مرغداری لرستان بیان داشت: در سالجاری میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری لرستان بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

طاهری مقدم با اشاره به نگاه ویژه کارگروه اشتغال استان به طرح های مرغداری در استان، ابراز امیدواری کرد که با بهره برداری از طرح های به تصویب رسیده در این کارگروه کمبودهای موجود در این بخش جبران شود.