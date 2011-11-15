به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا علیپور در مراسم معرفی برترینهای فوتبال ایران در سالن همایشهای آستان قدس رضوی مشهد اظهار داشت: من از اهالی فوتبال می خواهم از سابقه وجود مکتب پهلوانی در ایران بهره لازم را ببرند و در همین راستا بیاییم با هم یک سبک و الگوی ماندگار برای این این فوتبال نظر بگیریم.



وی تصریح کرد: به اعتقاد من می توان رفتار ورزش پهلوانی را با حفظ اصول و قانون فیفا به شرایط سازگار با فرهنگ غنی کشورمان برسانیم.



علیپور با اشاره به اینکه بررسیهای لازم در زمینه اجرایی کردن اخلاق پهلوانی در فوتبال انجام شده است، افزود: براساس این بررسیها می توان موارد ذکر شده را در فوتبال کشور اجرایی کرد.



رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر با انتقاد شدید از هجمه های اخیر برخی شخصیتها و رسانه ها علیه فوتبال گفت: این روزها خیلی به فوتبال ظلم شده است و من از همین تریبون گلایه هایم را نسبت به سیستم فرهنگی کشور اعلام می کنم، چرا که در حال حاضر بسیاری از فشارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی جامعه را داریم روی کمر فوتبال خم می کنیم و کمر فوتبال را می شکنیم.



وی تأکید کرد: من از دست اندرکاران سیستم فرهنگی کشور سوال می کنم که چرا به سراغ سینما نمی روید و ضعفهای آن مجموعه را برطرف نمی کند، چرا باید ستاد حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی اعلام کند که در مرکز میدان انقلاب تهران دارند ستاره داوود نصب می کنند؟ در این طور مواقع کجایند مسئولان تصمیمگیرنده، چطور تصمیمگیرندگان شورای انقلاب فرهنگی هیچ توجهی به این مسائل ندارد.



علیپور گفت: در حال حاضر آقایان فقط و فقط زشتیهای فوتبال را نشانه رفته اند و خوبیها و محسناتی که این فوتبال در خود جای داده است را نمی بینند و منتظرند تا اتفاق کوچکی رخ دهد تا آن را به بزرگترین معضل مملکت تبدیل کنند.



رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ برتر اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد با تمرکز بر روی این مسائل و حاشیه سازیها دارند مجموعه نظام را زیر سوال می برند، آقایان لطفا بس کنید! بگذارید فوتبال راه خودش را برود و هر اتفاق ناگوار و زشتی را به گردن فوتبال نیندازید.



معرفی برترینهای فوتبال ایران



براساس این گزارش، در مراسم معرفی برترینهای فوتبال ایران که شب گذشته با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و استاندار خراسان رضوی برگزار شد، از تعدادی از سادات فوتبال کشور و همچنین برترین‌های اخلاق این رشته تقدیر شد.



سید مصطفی حقیقی پیشکسوت فوتبال استان خراسان رضوی، سید احمد صالحی پیشکسوت جامعه داوری، سید کاظم غیاثیان پیشکسوت فوتبال خراسان رضوی، سید رضا عطارزاده حسینی از پیشکسوتان فوتبال خراسان رضوی، سید مهدی حسینی نسب از پیشکسوتان باشگاه صنایع مس سرچشمه کرمان، سید حسن کریمی بازیکن تیم فجر شهید سپاسی شیراز، سید امیر منوچهری بازیکن تیم فوتبال سایپا، سید محمد حبیبی مربی تیم فوتبال ملوان و سید رضا غیاثی پیشکسوت داوری، در بخش سادات تقدیر شد.



همچنین در بخش تقدیر از برترین‌های اخلاق از سید آذر موسوی، فاطمه ارژنگی و فرشته کریمی به عنوان بازیکنان برتر اخلاق لیگ بانوان، علی نادری به عنوان بازیکن اخلاق فوتبال ساحلی، علی حیدر شریفی مدرس برتر اخلاق، دکتر محمدجواد رشادی به عنوان پزشک برتر اخلاق، مصطفی قنبرپور به عنوان مربی برتر اخلاق در رده جوانان، محمدقاسم حلاجیان به عنوان مسئول فرهنگی برتر اخلاق، رضا لک علی‌آبادی به عنوان مربی فوتسال برتر اخلاق و محمد کشاورز به عنوان بازیکن برتر اخلاق فوتسال تقدیر شد.



در ادامه این مراسم و در بخش برترین‌های لیگ دسته اول، از علی زینعلی مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان به عنوان مدیرعامل برتر اخلاق، احمد سنجری به عنوان سرمربی برتر اخلاق و فرزاد ایزد به عنوان بازیکن برتر اخلاقی تقدیر شد.



در ادامه این مراسم و در بخش تقدیر از برترین‌های اخلاق فوتبال خراسان رضوی از سید مهدی قیاسی پیشکسوت برتر اخلاق، محسن ترکی داور برتر اخلاق، خداداد عزیزی مربی برتر اخلاق و سعید خانی و سعید فاطمی به عنوان بازیکنان برتر اخلاق هیئت فوتبال استان خراسان رضوی تقدیر شد.



در بخش تقدیر از برترینهای لیگ برتر از آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا، محمدرضا ساکت مدیرعامل سابق باشگاه سپاهان و سیف‌الله دهکردی مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان به عنوان مدیران عامل برتر اخلاق،‌ منصور ابراهیم‌زاده سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن، مجید جلالی سرمربی تیم فولاد خوزستان و حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان سرمربیان برتر اخلاق، مهدی مهدوی کیا بازیکن تیم فوتبال داماش گیلان، وحید هاشمیان بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران و ابراهیم صادقی بازیکن تیم فوتبال سایپای کرج به عنوان بازیکنان برتر اخلاق لیگ برتر، علی کاظمی به عنوان دبیر برتر اخلاقی سازمان لیگ، یدالله سلیمانی، ناظر برتر اخلاقی مسابقه‌های لیگ برتر، ناصر شهبازی سرپرست باشگاه سایپا به عنوان سرپرست برتر اخلاقی، مراد حاج جعفری، رئیس هیئت فوتبال کرمانشاه به عنوان رییس هیئت فوتبال برتر اخلاقی و حاج مهدی اربابی به عنوان پیشکسوت برتر اخلاقی لیگ برتر تقدیر شد.