روابط حسنه با ایران نیاز واقعی اتحادیه اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی اکبر صالحی درباره برنامه دستگاه دیپلماسی ایران برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا اظهار داشت: همواره با بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا به طور دو جانبه روابط خوبی داشته ایم و در عین حال برقراری روابط حسنه و توسعه روابط با اتحادیه اروپا نیز از اولویت های دستگاه دیپلماسی بوده است.



وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: بسیاری از کشورهای اروپایی خواهان برقراری ارتباط با کشورمان هستند اما اتحادیه اروپا به عنوان یک اتحادیه، مقید به اجرای مقررات مربوط به خود است که این باعث می شود در بسیاری از موارد کشورهای اروپایی علی رغم میل باطنی خود با برخی از مصوبات اتحادیه همراهی کنند.



وی تصریح کرد: اما در مجموع تمامی تلاش ما این است که با این اتحادیه اروپا روابط خوبی داشته باشیم و معتقدیم ایران و اتحادیه اروپا می توانند مکمل یکدیگر باشند زیرا نیاز اتحادیه اروپا به ایران یک نیاز واقعی است.



صالحی افزود: اگر ترکیه روزی به اتحادیه اروپا بپیوندد، بزرگ ترین همسایه اتحادیه اروپا، ایران خواهد بود و بنابراین به نفع اتحادیه است که روابط خود را با ایران به گونه ای تنظیم کند که در آینده به نفع کشورهای اروپایی باشد.



وزیر امور خارجه درباره اقدامات دیپلماتیک این وزارت خانه در مواجه با تحریم های احتمالی آینده بر ضد ایران گفت: روابط دیپلماتیک ما همواره تداوم دارد و رایزنی های مفصلی در خصوص مسائل و تحولات منطقه داریم. مجموعه مسئولان نظام نیز در خصوص تحولات اخیر منطقه در تماس مستمر با یکدیگر هستند.



سفر رئیس جمهور به قطر برای شرکت در اجلاس اپک گازی



وی همچنین در خصوص سفر رئیس‌جمهور به قطر و شرکت در اجلاس اپک گازی گفت: در این اجلاس تعدادی از وزرا و روسای جمهور کشورهای عضو اپک شرکت خواهند کرد.



صالحی اظهار داشت: هم اکنون وزیر نفت کشورمان در قطر حضور دارد و در حال بررسی جلسات کارشناسی است تا در جلسه روسای کشورهای عضو تصمیمات لازم گرفته شود.



وزیر امور خارجه افزود: از دیگر مباحث این اجلاس تصمیم گیری در خصوص انتخاب دبیرکل اپک است چرا که هم اکنون ریاست آن را روسیه به عهده دارد و آنها تقاضا کردند دبیرکلی شان بار دیگر تمدید شود که در این اجلاس تصمیم گیری خواهد شد.