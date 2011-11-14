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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

حسین زاده به مهر خبر داد:

عدم پرداخت سهم شهرداری ها توسعه کتابخانه های عمومی کرمان را مشکل کرده است

عدم پرداخت سهم شهرداری ها توسعه کتابخانه های عمومی کرمان را مشکل کرده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمان گفت: شهرداری های استان کرمان در زمینه پرداخت سهم نیم درصدی برای توسعه کتابخانه های عمومی به شکل مطلوب فعالیت نمی کنند.

محمد جواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق قانون، شهرداریها باید نیم درصد درآمد خود را برای توسعه کتابخانه ای عمومی اختصاص دهند.

وی اظهار داشت: از سال 84 که این بحث مطرح شد در کرمان ما درآمد 830 هزار تومانی شروع کردیم تا 250 میلیون تومان که این نشان می دهد در این خصوص از رشد چندانی برخوردار نبوده ایم.

مدیر کل کتابخانه های استان کرمان تصریح کرد: یکی از منابع درآمدی ما همین سهم نیم درصدی شهرداریها است اما با این میزان پولی که از این طریق پرداخت می شود کار توسعه کتابخانه های عمومی در کرمان به شکل مطلوبی ادامه نمی یابد.

وی گفت: البته در بودجه سال 90 آمده که می توان در صورت عدم پرداخت از سوی شهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی مستقیما این مبلغ را ازاین نهاد دریافت کند.

حسین زاده تصریح کرد: ما همچنان در کرمان به دلیل عدم پرداخت سهم نیم درصدی شهرداریها، مشکل داریم.
 

کد مطلب 1459968

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