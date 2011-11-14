استاندارد البرز نماینده مردم استان در کنترل کیفیت است

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز وظیفه خود می داند که به نمایندگی از مردم این استان، فعالیتهای مربوط به کنترل کیفیت و استاندارد بودن کالاها و خدمات را انجام دهد و این امر دنبال شده و می شود.

وی ادامه داد: در این راستا کنترل کیفیت و استاندارد بودن کالاها و خدمات در استان البرز دنبال می شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت می گیرد.

سعادتی عنوان کرد: کنترل کالاهای ارائه شده در بازار از مهمترین بخشهای کار در این زمینه است و در این راستا کارشناسان استاندارد در استان البرز وارد بازار می شوند و کار کنترل کیفیت کالاها را انجام می دهند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی البرز یادآور شد: کنترل کیفیت در خصوص همه کالاها ضرورت دارد ضمن اینکه در این زمینه، اولویتها را نیز در نظر داریم.

سعادتی گفت: در خصوص هر کالایی، استاندارد مربوطه کنترل می شود تا از رعایت شدن این استاندارد و داشتن کیفیت مطمئن شویم.

این مسئول افزود: در موارد مورد نیاز، تذکرات لازم داده می شود و در صورت نیاز، سایر اقدامات نیز صورت می گیرد که این امر در نهایت به تامین استاندارد و کیفیت مورد نیاز کمک می کند.