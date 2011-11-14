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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

منتظری:

5 دفتر شعر شاعران برگزیده گلستان چاپ می شود

5 دفتر شعر شاعران برگزیده گلستان چاپ می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از چاپ پنج دفتر شعر شاعران برگزیده استان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبر نگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه برنامه ریزی دهه امامت و ولایت گفت: تا پایان سال جاری پنج دفتر ویژه از اشعار شاعران برگزیده به صورت گنجینه ای ماندگار به چاپ می رسد.

وی اظهار داشت: ادبیات پایداری، گلستان در آئینه شاعران، بیداری اسلامی، دوران مبارزات دفاع مقدس و فرهنگ عمومی، عناوین پنج میراث ارزشمندی است که به معرفی و توانمندی های شعر استان می پردازد.
 
منتظری افزود: گلستان ظرفیت های قابل توجهی را دارا است و ما نیز این آمادگی را داریم که با سایر دستگاه های فرهنگی بستر و شرایط و بروز و بالندگی این استعدادها را فراهم کنیم.
 
وی افزود: در کنار سنت حسنه دیدار سادات، این فرهنگ که غدیر، عید همگان است باید گسترش پیدا کند.
 
وی یادآور شد: کسی جرات نمی کرد بر تحریف های عاشورا فریاد برآورد و این شهید مطهری بود که جرات و حساسیتش را داشت.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، واقعه غدیر را اجتماعی عمومی و ابلاغی برای بشریت عنوان کرد و پیش قدمی در گسترش این فرهنگ را ضروری دانست.
 
منتظری، برپایی نمایشگاه کتابت نهج البلاغه، نمایشگاه تجسمی، شادمانه و نمایش همزمان فیلم های جشنواره بین المللی کودک و نوجوان را از برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در هفته امامت و ولایت برشمرد.
کد مطلب 1459975

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