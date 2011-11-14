5 دفتر شعر شاعران برگزیده گلستان چاپ می شود

به گزارش خبر نگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه برنامه ریزی دهه امامت و ولایت گفت: تا پایان سال جاری پنج دفتر ویژه از اشعار شاعران برگزیده به صورت گنجینه ای ماندگار به چاپ می رسد.

وی اظهار داشت: ادبیات پایداری، گلستان در آئینه شاعران، بیداری اسلامی، دوران مبارزات دفاع مقدس و فرهنگ عمومی، عناوین پنج میراث ارزشمندی است که به معرفی و توانمندی های شعر استان می پردازد.

منتظری افزود: گلستان ظرفیت های قابل توجهی را دارا است و ما نیز این آمادگی را داریم که با سایر دستگاه های فرهنگی بستر و شرایط و بروز و بالندگی این استعدادها را فراهم کنیم.



وی افزود: در کنار سنت حسنه دیدار سادات، این فرهنگ که غدیر، عید همگان است باید گسترش پیدا کند.



وی یادآور شد: کسی جرات نمی کرد بر تحریف های عاشورا فریاد برآورد و این شهید مطهری بود که جرات و حساسیتش را داشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، واقعه غدیر را اجتماعی عمومی و ابلاغی برای بشریت عنوان کرد و پیش قدمی در گسترش این فرهنگ را ضروری دانست.

منتظری، برپایی نمایشگاه کتابت نهج البلاغه، نمایشگاه تجسمی، شادمانه و نمایش همزمان فیلم های جشنواره بین المللی کودک و نوجوان را از برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در هفته امامت و ولایت برشمرد.