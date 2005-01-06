تيم من هيچوقت به استقلال نباخته است

به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" عابدزاده ادامه داد :خوشبختانه بازيكنان استقلال اهواز تمرينات خوبي را پشت سر گذاشته اند و از هر نظر براي ديدار فردا آماده اند . ما در اين ديدار تنها براي شكست استقلال به ميدان خواهيم آمد و با تمام وجود براي رسيدن به اين هدف تلاش خواهيم كرد . استقلال نقاط آسيب پذير زيادي دارد كه مي توانيم از آنها براي كسب نتيجه مورد نظر در اين ديدار خانگي استفاده كنيم .

عابدزاده تصريح كرد : پس از پيروزي پر گل هفته گذشته برابر شموشك ، تمام بازيكنان ما از روحيه بالايي برخوردارند و آماده ايم تا بازي خوبي را مقابل استقلال انجام دهيم و به يك پيروزي ديگر دست پيدا كنيم .

مربي تيم فوتبال استقلال اهواز در مورد شرايط رويارويي دو تيم تاكيد كرد : ديدار اين دو تيم همواره حساسيت هاي خاص خودش را داشته و اميدوارم با حمايت تماشاگران و مردم فوتبال دوست اهواز بتوانيم اين ديدار را با پيروزي پشت سر بگذاريم .

عابدزاده در پايان گفت : استقلال اهواز در تهران مقابل استقلال ايستاد و از اين تيم يك امتياز گرفت و مطمئنا در خانه انگيزه هاي زيادي براي پيروزي خواهد داشت .