منابع اعلام نشده کنکورهای دکتری و فوق لیسانس در دسترس موسسات!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از طی شدن دوره کاغذ و بنر و پوسترهای رنگارنگ، اکنون نوبت پیامک های تبلیغاتی رسیده که منابع آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری را با کمترین هزینه !!! به داوطلبان بفروشند.

آگهی های تخفیف و تبلیغات جالب توجه این بار به صورت تصادفی برای کاربران تلفن همراه ارسال می شود و هر پیامک حاوی شماره موسسه مورد نظر، تبلیغ تخفیف 30 درصدی، دسته اول بودن منابع آزمونها است.

این در حالی است که هنوز منابع آزمون های کارشناسی ارشد و آزمون دکتری سال 91 از سوی مراجع قانونی شامل سازمان سنجش آموزش کشور و شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم اعلام نشده است.

نکته جالب تر در آگهی های تبلیغاتی این موسسات این است که برگزاری آزمون دکتری سال 91 هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد و حتی تغییرات این آزمون نسبت به آزمون سال 90 هم مشخص نیست اما این موسسات به صراحت ادعا می کنند که می توانند منابع آزمون امسال را در اختیار داوطلبان قرار دهند و آنها را دعوت به ثبت نام و شرکت در کلاسهای آمادگی کنکور می کنند.

در آزمون کارشناسی ارشد سال 91 نیز انچه مشخص است، این است که دروس کارشناسی که برای این کنکور اعلام می شوند در هر کد رشته با ضرایب مختلفی اعلام می شود و تنها سرفصلهای آموزشی یکسان است و ممکن است هر یک از استادان دانشگاه کتاب خاصی را بر مبنای آن سرفصلها معرفی کنند همین مسئله موجب می شود که هیچگاه منابع کارشناسی ارشد یکسان نباشد.

اما برخی موسسات آموزش عالی آزاد با تبلیغات گوناگون ادعا می کنند که دقیق ترین منابع آزمونی را در اختیار دارند و می توانند در ازای خرید از موسسه آنها، این منابع را به داوطلبان کارشناسی ارشد ارائه کنند.

دکتر سعید قدیمی - مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم که مسئولیت برنامه های درسی را برعهده دارد، می گوید: وزارت علوم هیچ کدام از تبلیغات موسسات برای اعلام منابع آزمون را تایید نمی کند و داوطلبان می توانند مواردی از این دست را به وزارت علوم اطلاع دهند.

وی همچنین اظهار داشت: دفتر حقوقی وزارت علوم نیز با اینگونه تبلیغات و موسساتی که این تبلیغات را ارائه می کنند برخورد می کند.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، گفت: مشکل این است که هر ساله علی رغم برخوردها، عده ای سودجو، از شرایط کنکورهای کشوری سوء استفاده می کنند.

وی همچنین با اشاره به منابع آزمون دکتری گفت: منابع آزمون دکتری به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه و در آنجا پس از اصلاحات به وزارت علوم بازگردانده شد تا کنون هیچ منبع درسی برای آزمون دکتری به صورت رسمی اعلام نشده است.