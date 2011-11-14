نمایش "اشتراک" در تالار ادیب نیشابور به روی صحنه رفت

طاهره احمدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نویسنده و کارگردان این نمایش، فاطمه بکائیان دانشجوی دانشکده علوم پزشکی نیشابور است.

وی درباره موضوع نمایش گفت: پیام این نمایش این است که اشتراکات زن و شوهر در امور مختلف، زندگی شیرینی را برای آنها به ارمغان می‌آورند؛ چیزی که جوانان امروز می‌توانند آن را در زندگی اکثر پدران و مادران خود احساس کنند.

مسئول امور فرهنگی دانشکده دانشکده علوم پزشکی نیشابور، هدف از اجرای برنامه را ایجاد نشاط به مناسبت اعیاد شریف ذی‌الحجه در دانشجویان، شناسایی استعدادهای هنری دانشجویان و ارتقاء وضعیت هنری دانشکده عنوان کرد.

وی یادآور شد: کار قبلی این گروه با‌عنوان "خواستگاری" در مراسم آغازین سال تحصیلی در تالار اجتماعات دانشکده علوم پزشکی نیز با استقبال دانشجویان همراه بود.