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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۸

احمد پناه به مهر خبر داد:

نمایش "اشتراک" در تالار ادیب نیشابور به روی صحنه رفت

نمایش "اشتراک" در تالار ادیب نیشابور به روی صحنه رفت

نیشابور - خبرگزاری مهر: مسئول امور فرهنگی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اجرای نمایش طنز "اشتراک" همزمان با دهه ولایت در تالار ادیب این شهرستان خبر داد.

طاهره احمدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نویسنده و کارگردان این نمایش، فاطمه بکائیان دانشجوی دانشکده علوم پزشکی نیشابور است.

وی درباره موضوع نمایش گفت: پیام این نمایش این است که اشتراکات زن و شوهر در امور مختلف، زندگی شیرینی را برای آنها به ارمغان می‌آورند؛ چیزی که جوانان امروز می‌توانند آن را در زندگی اکثر پدران و مادران خود احساس کنند.

مسئول امور فرهنگی دانشکده دانشکده علوم پزشکی نیشابور، هدف از اجرای برنامه را ایجاد نشاط به مناسبت اعیاد شریف ذی‌الحجه در دانشجویان، شناسایی استعدادهای هنری دانشجویان و ارتقاء وضعیت هنری دانشکده عنوان کرد.

وی یادآور شد: کار قبلی این گروه با‌عنوان "خواستگاری" در مراسم آغازین سال تحصیلی در تالار اجتماعات دانشکده علوم پزشکی نیز با استقبال دانشجویان همراه بود.

کد مطلب 1459983

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