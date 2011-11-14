30 عروسک در بخش "ماسک و عروسک" جشنواره تئاتر عروسکی داوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران بخش "ماسک و عروسک" جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان متشکل از فرناز بهزادی، محمد اعلمی و ایرج محمدی، امروز، دوشنبه 23 آبان ماه ماسک و عروسک‌های 9 گروه حاضر در این بخش را در خانه هنرمندان، مورد بررسی قرار دادند.

نمایشگاه ماسک و عروسک‌های شرکت کننده در این دوره از جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان در لابی خانه هنرمندان برپاست و تا 28 آبان، هر روز به جز روزهای تعطیل، از ساعت 10 صبح تا 8 شب میزبان علاقمندان است.

- نمایش "یکی بود، یکی نبود" کاری از کشور روسیه پیش تر قرار بود در دومین و سومین روز جشنواره روی صحنه برود که به دلیل تاخیر در پرواز، این اجراها به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 آبان ماه موکول شد.

این نمایش عروسکی کاری از گروه تئاتر "خانه عروسک" به کارگردانی ولادیمیر بیروکف است که از شهر پنزا در دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان شرکت کرده است.تالار انتظامی خانه هنرمندان در ساعت 14 تاریخ های یادشده، میزبان نمایش عروسکی کشور روسیه است.

دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان به دبیری زینب لک 20 تا 28 آبان در تهران در حال برگزاری است.