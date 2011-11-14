300 چاه غیرمجاز در شهرستان دماوند حفر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی در برنامه ملاقت عمومی با مردم شهر آبسرد که صبح امروز در مسجد جامع ولیعصر(عج) برگزار شد، افزود: مسئولان باید از ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان دماوند جلوگیری کنند تا چاههای غیرمجاز حفر نشود.

وی گفت: ایجاد ساخت و سازها و حفاری چاههای غیرمجاز در این منطقه موجب می شود تا شهروندان با کاهش فشار آب مواجه شوند، که در این صورت به کشاورزی نیز ضرر خواهد زد.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند افزود: نظام جمهوری اسلامی برآمده از افکار و دیدگاه مردم مسلمان و شهیدپرور ایران اسلامی و مبتنی بر اعتقادات دین اسلام است.

وی عنوان کرد: تمامی تلاش مسئولان و خدمتگزاران نظام، رفع مشکلات مردم و پاسخگویی به نیازها و مطالبات آنان است.

قاسمی افزود: یکی از راههای مهم و ارزشمند دولت را می توان ارتباط مستقیم و دیدار چهره به چهره با مردم عنوان کرد که این امر در اکثر شهرستانها به خصوص دماوند در حال انجام است.

وی اضافه کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی گرچه دشمن با آغاز جنگ تحمیلی قصد تخریب ایران را داشت، ولی بعد از جنگ مسئولان نظام با تمامی توان توانستند زمینه های رفع کاستی در کشور را به ویژه در بخش عمران و آبادانی برای مردم فراهم کنند.

فرماندار دماوند یادآورشد: امروز کشور ایران از ابتدای پیروزی انقلاب شاهد تحولات بسیاری بوده که این مهم به برکت نظام جمهوری اسلامی و حمایتهای مردم بوده است.

وی افزود: دولت نهم و دهم اقدامات چشمگیری در 23 هزار روستای کشور صورت داده است که از جمله آنها می توان ارائه خدمات زیربنایی چون آب، برق، گاز و دیگر خدمات عمرانی اشاره کرد.