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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

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فیلم "نیمکتی برای دو نفر" از شبکه شما پخش می‌شود

فیلم "نیمکتی برای دو نفر" از شبکه شما پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "نیمکتی برای دو نفر" به کارگردانی محمدباقر باقری نیکو از تولیدات مرکز قزوین از شبکه شما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی قرار است ساعت 12:15 روز سه‌شنبه 24 آبان ماه همزمان با عید سعیدغدیر خم از شبکه شما پخش شود.

"نیمکتی برای دو نفر" مضمونی اجتماعی دارد و داستان زن میانسالی را روایت می‌کند که پس از قبولی در رشته پزشکی تصمیم می‌گیرد در روستای زادگاهش درمانگاهی احداث کند.


 

فیلم تلویزیونی "نیمکتی برای دو نفر" را عباس عادلی تهیه کرده است و بازیگرانی از جمله ثریا قاسمی، بهزاد فراهانی، کیوان محمود نژاد، محمدرضا غیاث آبادی، آزاده کرم بخش، مهدی افشار قهرمانی، حسام الدین باتمانی، هادی مقصودی کهن، سیروس سپهری، پریسا یداللهی در کیانا یوسفی در آن ایفای نقش می‌کنند.

کد مطلب 1459994

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