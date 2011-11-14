بازاریابی مناسب محصولات کشاورزی انگیزه فعالیت در این بخش را بیشتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضابیگی در مراسم بهره برداری از یک واحد گلخانه هیدروپونیک تمام اتوماتیک در شهرستان بناب با اشاره به نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور، بر استفاده از شیوه های نوین در تولید محصولات کشاورزی تاکید کرده و گفت: واحد گلخانه ای این شهرستان می تواند برای سایر شهرهای همجوار الگو معرفی و مسئولان نیز باید از توسعه کشت گلخانه ای حمایت جدی کنند.



وی احداث واحدهای تولیدی مثل گلخانه تولید محصولات کشاورزی و نظیر آن را در جهت کمک به اشتغال و معیشت مردم تاثیرگذار دانست و افزود: جلب فعالیت های سرمایه گذاران بخش خصوصی به این حوزه ضروری است.

بیگی با بیان اینکه در کشور تحولات عظیمی در بخش کشاورزی رخ داده افزود :بایستی تلاش کنیم تولید را با شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه و با استفاده از روشها و متدهای علمی به پیش ببریم.



استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید الگوهای این چنینی جهت جلب سرمایه گذاران دیگر مورد حمایت قرار گیرند ادامه داد: این کار اثرگذارتر از پروژه های عظیم و بزرگ است چراکه زندگانی خود و خانواده اش را تامین و تضمین کرده و علاوه بر خود او، 12 نفر دیگر هم بصورت مستقیم مشغول بکار شده اند.



وی با بیان اینکه اگر صاحب این گلخانه هیدروپونیک که در عمل آوری محصولات خویش از سموم شیمیایی بهره ای نگرفته، محصولات خود را با برند محصول سالم در جامعه عرضه کند قطعاً به خوبی جواب خواهد گرفت ادامه داد: استفاده کم از آب، افزایش راندمان و بازارپسندی سه عامل عمده در کاهش قیمت تمام شده هستند که در این نوع گلخانه ها همه این موارد لحاظ شده است.