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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

داودی مقدم:

فرمانداری زاوه مطابق سیستم جداسازی لرزه ای ساخته می شود

فرمانداری زاوه مطابق سیستم جداسازی لرزه ای ساخته می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فنی و اجرایی اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی گفت: برای اولین بار در استان ساختمان فرمانداری شهرستان زاوه با استفاده از سیستم جداسازی لرزه ای ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داودی مقدم با بیان اینکه جداسازی لرزه ای یک روش جدید در زمینه کاهش خسارت های ناشی از زلزله به شمار می‌رود، افزود: جداسازی لرزه ای در واقع نصب سیستمی در قسمت تحتانی سازه است که سازه و یا ملحقات آن را از حرکات لرزه ای مخرب زمین و یا تکیه گاه جدا می‌سازد.

وی با اشاره به اینکه کشور ما بر روی کمربند زلزله خیز قرار داشته، اظهار داشت: اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی به عنوان مجری ساخت ساختمان‌های دولتی و عمومی در استان، مطالعاتی در خصوص احداث سازه‌هایی ایمن و مقاوم در برابر زلزله انجام داده است.

وی گفت: نتایج این مطالعات نشان می دهد استفاده از سیستم‌های جداگر لرزه ای در ساختمان‌های مهم، علاوه بر صرفه اقتصادی موجب کاهش هزینه‌های دوران بهره برداری و همچنین بالا رفتن ضریب اطمینان سازه در برابر تخریب‌های احتمالی زلزله خواهد شد.

داودی مقدم در خصوص دلایل توجیهی استفاده از قطعات جداگر لرزه ای گفت: ساختمان‌هایی که پس از زلزله باید قابلیت خدمت رسانی بی وقفه داشته باشند، مانند بیمارستان‌ها، فرمانداری‌ها، مراکز مدیریت بحران، اورژانس‌ها و آتش نشانی‌ها استفاده از این سیستم‌ها را توجیه پذیر می کند.

داودی مقدم در خصوص مشخصات پروژه فرمانداری زاوه با بیان اینکه ساخت ساختمان فرمانداری زاوه با زیر بنای هزار و 300 متر مربع و اعتبار 12 هزار میلیون ریال از سال گذشته آغاز شده، افزود: برای اجرای سیستم جداگر لرزه ای با تعداد 47 قطعه جداگر، 660 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 1460011

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