به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

ناگفته‌هایی از ناپدید شدن امام موسی صدر

روزنامه ایران نوشت : مدیر دفتر قذافی در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی لیبی گفته: من شاهد بودم امام موسی صدر و همراهانش به لیبی آمدند و معمر قذافی از آنها در دفتر خود استقبال کرد. احمد رمضان با بیان اینکه این دیدار دو ساعت و نیم طول کشید، افزوده: سپس طه شریف (منشی قذافی در بخش اطلاع‌رسانی) و فرج ابوغامی و بشیر حمید (منشی و رئیس اداره) با مهمانان رفتند. وی با بیان اینکه شنیدم که گفته شده بود امام موسی صدر را باید ناپدید کرد، خاطرنشان کرده: بشیر حمید و فرج ابوغامی نیز در حال حاضر زنده هستند و گفته می‌شود که امام موسی صدر را به یک منطقه‌ای خاص برده‌اند!

محرومیت اتباع ایرانی از خرید املاک در دبی

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت: تاجران ایرانی حاضر در دبی می گویند بر اساس قوانین جدید املاک در این منطقه، اتباع ایرانی از سرمایه گذاری در طرحهای جدید ساخت و ساز در این امارت محروم شده اند چراکه مسئولان دبی مدعی هستند بحران سه سال گذشته در بخش ساخت و ساز این منطقه ناشی از دلال بازی اتباع ایرانی بوده است.

دستگیری مدیرعامل سابق یک مجتمع پتروشیمی مطرح کشور

خراسان در خبر دیگری آورده : گفته می شود مدیرعامل سابق یک مجتمع پتروشیمی مطرح کشور به اتهام اختلاس یک و نیم میلیارد تومانی در زندان به سر می برد. وی پس از تحویل این مسئولیت و انجام حسابرسی های دوره ای، با این اتهام مواجه و در محل فعالیت خود، دستگیر و برای ادای توضیحات بیشتر روانه بازداشتگاه شده است.

العربیه : ایران هسته ای معقول ترین گزینه است

روزنامه کیهان نوشت : شبکه سعودی العربیه در ارزیابی تهدیدهای اسرائیل علیه ایران گفت : این تهدیدها هیاهوی بسیار برای پذیرش ایران اتمی با کمترین هزینه است . االعربیه از آمادگی دست کم 30 هزار شهادت طلب در منطقه برای اقدام علیه منافع اسرائیل و حامیانش خبر داده و از قول «عمیر کاها نوویچ» اقتصاددان ارشد اسرائیلی گفته هزینه حمله نظامی به مراکز اتمی ایران بسیار گزاف تر از آن است که جهان و حتی اسرائیل بتوانند این هزینه را بپذیرند و تحمل کنند . بنابراین متاسفانه گویا چاره ای جز پذیرش ایران هسته ای وجود ندارد و ایران هسته ای معقول ترین گزینه است .

درآمد سرانه هر ایرانی 476 هزار تومان

روزنامه شرق به نقل از عادل آذر ، رییس مرکز آمار ایران نوشت : درآمد سالانه هر ایرانی به طور میانگین چهار هزار و 400 دلار است. براساس این آمار اگر هر دلار را یک هزار و 300 تومان محاسبه کنیم ، هر ایرانی در سال پنج میلیون و 720 هزار تومان در آمد دارد که در واقع برای هر ماه هر ایرانی 476 هزار و 666 تومان درآمد دارد .

پیگیری پرونده اهدای 1000 سکه در شستا

روزنامه ملت ما در خبری آورده : مدیر عامل سازمان تامین اجیتماعی طرح مسائل مربوط به تحقیق و تفحص از این سازمان و شستا قبل از طی مراحل قانونی و حصول تنیجه قطعی از سوی یکی از نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس انجام شده است ، غیر قانونی و قابل پیگرد دانست . وی با اشاره به مطرح شدن موضوع اهدای 1000 سکه در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، گفت : با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این مسئله مربوط 11 سال قبل است که در آن زمان یک کارخانه سیمان احداث شده و مدیریت آن دوره به کسانی که در این پروژه نقش داشتند و حدود 400 نفر بودند ، به هر نفر چند سکه پاداش می دهد که در این ارتباط پرونده حقوقی نیز تشکیل شده است .

یادداشت تحریک‌کننده بی.بی.سی

روزنامه اعتماد نوشت : سایت بی‌.بی.سی فارسی در اقدامی تحریک‌کننده به انتشار یادداشتی با عنوان «پنج الگوی حمله نظامی به ایران» پرداخت. در این یادداشت حمله به لیبی، حمله به صربستان، حمله به عراق در جنگ نخست خلیج‌فارس، حمله به عراق در جنگ دوم خلیج‌فارس و ضربه نظامی به ایران در آخرین سال جنگ هشت‌ساله، به عنوان پنج الگوی درگیری نظامی مطرح شده است.

اجازه نمی‌دهیم از اصلاح‌طلبان استفاده ابزاری شود

حسین موسوی تبریزی، دبیرکل مجمع مدرسین حوزه علمیه قم و از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، با اشاره به لغو مجوز به اصلاح‌طلبان برای برگزاری همایش هم‌اندیشی، و با تاکید بر اینکه فضای کنونی به هیچ عنوان عادلانه نیست، به روزنامه اعتماد گفت: به نظر می‌آید که به هیچ عنوان خواستار حضور ما در انتخابات نیستند البته به صورت دقیق‌تر باید گفت که آنان از یک سو نمی‌خواهند اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کنند، زیرا می‌دانند ما پیروز انتخابات هستیم اما از سوی دیگر می‌خواهند ما به صورت نصفه نیمه در انتخابات شرکت کنیم، یعنی می‌خواهند اصلاح‌طلبان در فضایی بسته و تحت هر شرایطی وارد عرصه انتخابات شوند و فعالیت کنند و رای نیاورند. وی افزود: اصولگرایان می‌خواهند از اصلاح‌طلبان استفاده ابزاری کنند که البته ما هم اجازه این کار را به آنها نمی‌دهیم.

درخواست پاکستان از دولت ایران برای بخشش بدهی شرکت هواپیمایی پاکستان (PIA)

خراسان نوشت: شنیده شده طی روزهای اخیر برخی مقامات ارشد پاکستان در تماس با همتای ایرانی خود درخواست بخشش یا تعویق پرداخت بدهی تسویه نشده شرکت هواپیمایی پاکستان (PIA) را داشته اند تا امکان پرواز این شرکت به داخل ایران همچنان برقرار بماند. گفته می شود این شرکت حدود 600 هزار دلار بابت عبور از حریم هوایی ایران به کشورمان بدهکار است.

کمین عرفان‌های کاذب در مدارس

روزنامه تهران امروز با اشاره به گسترش عرفان های کاذب در مدارس نوشت : پس از رد رشد آمار اعتیاد دانش آموزان،‌ همچنین تکذیب رابطه دختران دبیرستانی با پسران، روز گذشته معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که «شواهدی مبنی بر گرایش دانش‌آموزان به عرفان‌های کاذب وجود ندارد.» رضا امانی گفت:«هیچ سند و مدرکی در این رابطه که حتی یک دانش آموز به این مقوله گرایش داشته باشد به ما گزارش نشده است.» این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات تاکنون دو بار نسبت به رشد عرفان‌های کاذب در بین دانش آموزان هشدار داده است، اما گویا مسئولان در وزارت آموزش و پرورش نه تنها برنامه‌ای برای مبارزه با این هجمه ندارند بلکه حتی شیوع آن در بین دانش آموزان را تکذیب می‌کنند.