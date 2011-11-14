غدیرخم تداوم رسالت نبی مکرم اسلام در ولایت علوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده با اشاره به اینکه ولایت پذیری مهمترین شاخصه شیعیان است، اظهار داشت: غدیر سرچشمه همیشه جوشان ولایت است که از سینه تفتیده "خم" به جام محبت دوست‌داران پیامبر و خاندانش جاری است.

داننده گفت: غدیر روز انسان و عید پیمان و میثاق و عهد با مرکز ثقل عشق و عدالت و همچنین تداوم رسالت حضرت محمد(ص) در ولایت حضرت علی(ع) است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بر لزوم برگزاری باشکوه آیین های گرامیداشت این واقعه عظیم تاریخی تاکید کرد و گفت:‌ در همین راستا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نخستین جشنواره فرهنگی هنری غدیر را در گستره منطقه شمالغرب کشور برگزار می کند.

وی با تاکید بر لزوم انتقال ارزشها و مفاهیم غنی دینی و اسلامی با زبان گویای هنر و ادب به جوانان و نوجوانان گفت: جشنواره فرهنگی هنری غدیر می‌تواند زمینه مناسبی را برای معرفی ابعاد شخصیت والای امام علی (ع) فراهم نموده و با پرداخت هنری به مسائل و موضوعات مرتبط با غدیر خم جایگاه ویژه امامت و ولایت را بیش از پیش در اذهان عمومی متبلور سازد.

به گفته داننده، آیین اختتامیه جشنواره یاد شده بیست و پنجم آبان ماه جاری در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار شده و طی آن از نفرات برگزیده و چهار تن از اساتید برجسته شعر،‌ خوشنویسی و نقاشی تجلیل می شود.