مرزهای خراسان رضوی امن ترین مرزهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح دوشنبه در دومین همایش فرماندهان هنگ، روسای عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات، یگان تکاوری، گروهان و پاسگاههای مرزی فرماندهی مرزبانی استان اظهار داشت: امنیت حاکم بر مرزهای استان متاثر از خدمات و تلاش های شبانه روزی و بی شائبه نیروهای مرزبانی است.

وی با بیان اینکه امروز امن ترین مرزهای کشور مرزهای خراسان رضوی افزود: خط مقدم دفاع از نظام اسلامی مرزها است و مرزبانان با از خودگذشتگی به حفظ و حراست از آن می پردازند.

استاندار خراسان رضوی با تشریح موقعیت حساس مرزی در استان تصریح کرد: علی رغم مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد امروزه آرامش بر مرزها حکمفرما است که این امر مرهون تلاش فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی می باشد.

صلاحی با اشاره به تردد سالانه بیش از 25 میلیون زائر به خراسان رضوی و مشهد، تصریح کرد: با توجه به این موضوع امنیت در استان جایگاه ویژه ای دارد که تحقق آن به عهده فرماندهی مرزبانی است.

وی اظهار داشت: رفع موانع و مشکلات پاسگاه های مرزی و تجهیز آنها از جمله مواردی است که به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به شکل گیری حکومت اسلامی در ایران گفت: امام راحل(ره) با ارائه الگوی حکومت اسلامی به دنیا در مقابل نظام های امپریالیستی و سوسیالیستی باعث ایجاد تفکر اسلامی در منطقه و دنیا شدند به طوریکه امروز شاهد شکل گیری بیداری اسلامی در دنیا هستیم.

وی افزود: نظام اسلامی برگرفته از بطن اسلام است که به برکت خون شهدا باعث استقرار یک حکومت مردم سالار دینی در ایران شده و ما امروز همه ما باید در حفظ و حراست آن تلاش کنیم.

در ادامه فرمانده مرزبانی خراسان رضوی اعلام کرد: کشفیات مواد مخدر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته توسط این فرماندهی 66 درصد افزایش یافته است.

سرتیپ دوم پاسدار محمدکاظم تقوی گفت: اقتدار و آمادگی هنگ مرزی استان علاوه بر استقرار کامل امنیت باعث افزایش ترانزیت کالا و تردد در چهار دروازه خروجی کشور از این استان شده است به طوریکه این دروازه ها امن ترین و پرکارترین مرزهای کشور به شمار می روند.

گفتنی است، این همایش یک روزه در ستاد فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی و با حضور جانشین فرماندهی مرزبانی کشور برگزار شد.