سرانه مطالعه در چهار محال و بختیاری 56 دقیقه است

ابوالحسن همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرانه مطالعه در سطح کشور 76 دقیقه است اظهار داشت: سرانه مطالعه در این استان نسبت به کشور 20 دقیقه کمتر است.

وی افزود: سرانه مطالعه در این استان شامل مطالعه قرآن، حدیث، کتاب، فضای مجازی و روزنامه است.

همتیان در راستای افزایش سرانه مطالعه و بالا بردن مطالعه مفید در این استان بیان داشت: در این استان نهضت مطالعه مفید با ریاست استاندار برگزار شده که 28 طرح در این نهضت ارائه شده که تمامی ادارت فرهنگی، عضو این کیمته هستند که از این نهضت حمایت می کنند.

وی با اشاره به اینکه در این استان 34 کتابخانه عمومی و 34 باب کتابخانه مشارکتی وجود دارد، اذعان داشت: در برنامه پنجم توسعه استان کمبود کتابخانه در روستاهای با جمعیت بالاتر از یک هزار و 500 نفر دیده شده است.

همتیان با تاکید بر اینکه تفاهمنامه ای با اصناف استان در راستای ایجاد کتابخانه های در مکان های انتظار امضا شده است، عنوان کرد: این کتابخانه در مکانهای ایجاد می شود که انتظار مردم بیش از 20 دقیقه است.

وی بیان داشت: در هفته کتاب برنامه های از قیبل عضو گیری رایگان کتابخانه های عمومی در هفته کتاب، ارائه اینترنتی مفالات نمایه نشریات با 50 درصد تخفیف، برپایی نمایشگاه کتاب از تازه های کتاب، عضو گیری شبکه کتابخوانان حرفه ای، برگزاری مسابقه نقاشی، تقدیر از کتابداران عرصه کتاب، دیدار با نماینده ولی فقیه و خانواده شهدا و تقدیر از اعضا، خیرین، بازنشستگان، و خردسال ترین و مسن ترین عضو کتابخانه در این هفته اجرا می شود.