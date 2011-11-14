ایرانیها سالانه 400 میلیارد تومان آنتی بیوتیک مصرف می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدمحمدرضا بلورساز روز دوشنبه در نشست خبری هفتمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال و سومین بزرگداشت استاد دکتر سیداحمد سیادتی که دوم تا چهارم آذر 90 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود، افزود: عنوان همایش امسال "مقاومت میکروبی و مصرف منطقی آنتی بیوتیکها" نام دارد که برگرفته از شعار سازمان جهانی بهداشت است.

وی با اعلام اینکه مقاومت نسبت به داروهای ضد سل در بیش از 140 کشور دنیا دیده می شود، گفت: میکروب سل به هیچ آنتی بیوتیکی جواب نمی دهد. از همین رو، سازمان جهانی بهداشت سال 2011 را سال مقاومت میکروبی و مصرف منطقی آنتی بیوتیکها نامگذاری کرده است.

رئیس هفتمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال با اشاره به نگرانی سازمان جهانی بهداشت از مقاومت میکروبی در دنیا، افزود: البته این سازمان تکلیف را با ارائه 4 راهکار مشخص کرده است.

به گفته بلورساز، برقراری نظام مراقبت ضد میکروبی در بیمارستانها به عنوان اولیه راهکار WHO به شمار می رود.

وی افزود: مصرف منطقی آنتی بیوتیک از طریق آموزش پزشکان به مردم، ایجاد قوانین برای ممنوعیت فروش آنتی بیوتیک بدون نسخه پزشک و رعایت اصول کنترل و پیشگیری از عفونتها، به عنوان سه راهکار دیگری است که سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری از مقاومت میکروبی پیشنهاد داده است.

این متخصص عفونی اطفال با اعلام اینکه از هر 4 ایرانی یک نفر دارو مصرف می کند، از ایران به عنوان یکی از 20 کشور دنیا نام برد که بیشترین مصرف آنتی بیوتیک را دارد.

بلورساز از حضور حدود 70 فوق تخصص عفونی اطفال که در همایش امسال سخنرانی خواهند کرد، خبر داد و گفت: محتوای سخنرانیها، بر اساس شعار سازمان جهانی بهداشت و 4 راهکاری است که پیشنهاد شده است.