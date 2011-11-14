266هزار خانوار چهارمحال و بختیاری فرم سرشماری را تکمیل کرده اند

عبدالله اسد پوردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سطح این استان 230 هزار خانوار باید سرشماری می شدند، اظهار داشت: در طی مدت سرشماری بیش از 266 هزار خانوار سرشماری شده و فرم سرشماری را تکمیل کرده اند.

وی با اشاره به اینکه خانوارهای غایب این استان با توجه به بخشنامه مرکزی کشور در روز های 23 و 24 آبان ماه اطلاعات خود را تکمیل می کنند، بیان داشت: 1.8 دهم درصد از کل خانوار این استان فرم سرشماری را تکمیل نکرده اند.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری چهار محال و بختیاری بیان داشت: تعداد عوامل اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در این استان یک هزار و 250 نفر و ماموران سرشمار 600 نفر بوده است.

