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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

اسد پور:

266هزار خانوار چهارمحال و بختیاری فرم سرشماری را تکمیل کرده اند

266هزار خانوار چهارمحال و بختیاری فرم سرشماری را تکمیل کرده اند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری چهار محال و بختیاری گفت: 266 هزار خانوار در این استان فرم سرشماری نفوس و مسکن را تکمیل کرده اند.

عبدالله اسد پوردر گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سطح این استان 230 هزار خانوار باید سرشماری می شدند، اظهار داشت: در طی مدت سرشماری بیش از 266 هزار خانوار سرشماری شده و فرم سرشماری را تکمیل کرده اند.

وی با اشاره به اینکه خانوارهای غایب این استان با توجه به بخشنامه مرکزی کشور در  روز های 23 و 24 آبان ماه  اطلاعات خود را تکمیل می کنند، بیان داشت: 1.8 دهم درصد از کل خانوار این استان فرم سرشماری را تکمیل نکرده اند.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری چهار محال و بختیاری بیان داشت: تعداد عوامل اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در این استان یک هزار و 250 نفر و ماموران سرشمار 600 نفر بوده است.
 

کد مطلب 1460035

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