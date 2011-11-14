تهیه بلیت بازدید برج میلاد با تخفیف 20 درصدی در نمایشگاه اسباب بازی

به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه برج میلاد ویژه بازدید کودکان و نوجوانان است و کودکان می توانند همزمان با بازدید از این غرفه، اقدام به کشیدن نقاشی با موضوع برج میلاد کنند.

همچنین این غرفه به بازدیدکنندگان کودک و نوجوان هدایایی ویژه با نشان برج میلاد اهدا می کند.

علاقه مندان و بازدیدکنندگان غرفه برج میلاد همچنین می توانند بلیت بازدید از برج میلاد را با تخفیفهای ویژه 20 درصدی از این غرفه تهیه کنند.

نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمیهای آموزشی کودک و نوجوان از امروز 23 آبان تا 27 آبان ماه از ساعت 9 تا 21 در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست.

این نمایشگاه با همکاری و مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل آموزشهای شهروندی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بانک شهر و کانون توسعه فرهنگ زندگی برگزار شده است.