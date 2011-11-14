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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

تهیه بلیت بازدید برج میلاد با تخفیف 20 درصدی در نمایشگاه اسباب بازی

تهیه بلیت بازدید برج میلاد با تخفیف 20 درصدی در نمایشگاه اسباب بازی

بلیت بازدید از برج میلاد در نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی کودکان با تخفیف 20 درصدی ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه برج میلاد ویژه بازدید کودکان و نوجوانان است و کودکان می توانند همزمان با بازدید از این غرفه، اقدام به کشیدن نقاشی با موضوع برج میلاد کنند.

همچنین این غرفه به بازدیدکنندگان کودک و نوجوان هدایایی ویژه با نشان برج میلاد اهدا می کند.

علاقه مندان و بازدیدکنندگان غرفه برج میلاد همچنین می توانند بلیت بازدید از برج میلاد را با تخفیفهای ویژه 20 درصدی از این غرفه تهیه کنند.

نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمیهای آموزشی کودک و نوجوان از امروز 23  آبان تا 27 آبان ماه از ساعت 9 تا 21 در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست.

این نمایشگاه با همکاری و مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل آموزشهای شهروندی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بانک شهر و کانون توسعه فرهنگ زندگی برگزار شده است.

کد مطلب 1460039

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