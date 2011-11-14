سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه در هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی طی حکمی از سوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان هرمزگان منصوب شد.

محمد رضا رحیمی ظهر دوشنبه در جمع مدیران استانی بیان داشت: در حال حاضر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مناطق آزاد کیش و قشم دایر شده و دفتر نمایندگی استان هرمزگان پس از آماده شدن ساختمان مرکزی در بندرعباس راه اندازی می شود.

راه اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه یکی از درخواستهای مسئولان ارشد استان و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس بوده که در سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت مطرح شده بود و در آخرین سفر وزیر امور خارجه کشور به هرمزگان و شرکت در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس در هرمزگان به عنوان یک مصوبه مطرح و پس از گذشت یک ماه اجرایی شد.