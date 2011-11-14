ویژه برنامه های رادیو قرآن در عید غدیر

به گزار خبرگزاری مهر، برنامه های نور ولایت، پیام غدیر، یه کاسه عسل از جمله برنامه های تهیه شده به مناسبت عید ولایت در این شبکه رادیویی است.



برنامه "نور ولایت" کاری است از گروه مناسبت های رادیو قرآن که در قالب گفتگو، کارشناسی مجید معارف و گزارش، به مدت 115دقیقه روی آنتن می رود.



این برنامه به طور زنده سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 9:10 تا11 صبح با موضوع غدیر در آیات و روایات، آغاز ولایت، شرح وقایع غدیر، فضایل شخصیت امیرالمومنین علی (ع) پخش می شود.



در این برنامه آداب و سنن اقوام و ملل مسلمان دراین روز بیان می شود.



"یه کاسه عسل" نام برنامه ای است که به مدت 180دقیقه در روز عید غدیر ساعت 16:50 با هدف ایجاد فضایی شاد برای مخاطبان و پرداختن به مسئله شادی با رویکردی قرآنی پخش می شود.



اشاره به خطبه غدیر، غدیر و کودکان، سیمای حضرت علی(ع) در ادبیات فارسی از جمله بخشهای این ویژه برنامه است.



بخش کارشناسی "یه کاسه عسل" را مصطفی موسی شعار، مهدی خداجویان و مهدی بنکدار با موضوع ولایت و قرآن بر عهده دارند.

"یه کاسه عسل" کاری است از گروه قرآن و معارف عمومی که عصر روز سه شنبه از ساعت 16:50 تا 19 به طور زنده به پخش می شود.