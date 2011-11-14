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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

جعفری در گفتگو با مهر:

200 هزار راس دام در ریگان مایه کوبی شد

200 هزار راس دام در ریگان مایه کوبی شد

ریگان - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه دامپزشکی ریگان از مایه کوبی 200 هزار راس دام طی سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالی های اخیر در ریگان و اثرات نامطلوب آن بر دام های این شهرستان اظهار داشت: همه ساله بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و خشکسالی خسارتهای زیادی را در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی وارد می کند.

جعفری ادامه داد: این حوادث همچنین خسارات زیادی را به بخش دامپزشکی و بهداشت و سلامت دام ها وارد می کنند.

وی گفت: از جمله اثرات نامطلوبی که خشکسالی های اخیر به همراه داشته اند می توان به آسیب به تولیدات کشاورزی و دامپروری، افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش بیماریهای دامی، کاهش تولید شیر و آسیب به مراکز پرورش آبزیان و زنبور اشاره کرد.

جعفری تصریح کرد: برای مبارزه با خشکسالی از سال گذشته تاکنون 10هزار راس گاو، 200هزار راس گوسفند و بیش از هزار و 500 نفر شتر بر علیه بیماریهای مختلف واکسینه شدند.

جعفری بیان داشت: طی سال گذشته 23 کلاس آموزشی برای دامداران شهرستان ریگان برای آموزشهای لازم برگزار شد.

ویبیان داشت: بیش از 84 هزار و 250 متر مکعب جایگاه نگهداری دام بر علیه بیماریهای انگلی در ریگان سمپاشی شده اند.

ریگان دارای 14هزار راس دام سنگین و250 هزار راس دام سبک است و این شهرستان بزرگترین قطب پرورش دام در شرق استان کرمان است.


 
کد مطلب 1460058

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