200 هزار راس دام در ریگان مایه کوبی شد

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خشکسالی های اخیر در ریگان و اثرات نامطلوب آن بر دام های این شهرستان اظهار داشت: همه ساله بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و خشکسالی خسارتهای زیادی را در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی وارد می کند.

جعفری ادامه داد: این حوادث همچنین خسارات زیادی را به بخش دامپزشکی و بهداشت و سلامت دام ها وارد می کنند.

وی گفت: از جمله اثرات نامطلوبی که خشکسالی های اخیر به همراه داشته اند می توان به آسیب به تولیدات کشاورزی و دامپروری، افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش بیماریهای دامی، کاهش تولید شیر و آسیب به مراکز پرورش آبزیان و زنبور اشاره کرد.

جعفری تصریح کرد: برای مبارزه با خشکسالی از سال گذشته تاکنون 10هزار راس گاو، 200هزار راس گوسفند و بیش از هزار و 500 نفر شتر بر علیه بیماریهای مختلف واکسینه شدند.

جعفری بیان داشت: طی سال گذشته 23 کلاس آموزشی برای دامداران شهرستان ریگان برای آموزشهای لازم برگزار شد.

ویبیان داشت: بیش از 84 هزار و 250 متر مکعب جایگاه نگهداری دام بر علیه بیماریهای انگلی در ریگان سمپاشی شده اند.

ریگان دارای 14هزار راس دام سنگین و250 هزار راس دام سبک است و این شهرستان بزرگترین قطب پرورش دام در شرق استان کرمان است.



