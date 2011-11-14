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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

عارفی:

98 درصد روستاهای تایباد از آب شرب بهره مند شدند

98 درصد روستاهای تایباد از آب شرب بهره مند شدند

تایباد - خبرگزاری مهر: فرماندار تایباد از بهره مندی 98 درصد روستاهای تایباد از آب شرب بهداشتی و سالم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعارف عارفی درافتتاح پروژه آبرسانی روستایی با اشاره به اهمیت این مایع حیاتی در چرخه زندگی طبیعت و بشر افزود: ساکنان مناطق خشک و نیمه بیابانی بیشتر از هر قشر دیگری به اهمیت آب و بهینه مصرف کردن آن واقفند.

وی افزود: علی رغم خشکسالی های 15 سال اخیر در شهرستان، با اجرای شش پروژه آبرسانی به روستاها، مشکل کمبود آب در روستاهای تایباد مرتفع شده است.

فرماندار تایباد با اشاره به مصرف بالای آب در حوزه کشاورزی خواستار استفاده از تکنولوژی های روز با هدف افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب در این بخش شد.

غلامحسن نطاق رئیس اداره آبفار تایباد نیز در این مراسم اعتبار صرف شده برای انجام این شش پروژه آبرسانی روستایی را  هشت هزار و 500 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: کارشناسان این اداره طی بازدید از پروژه ها، پیشرفت فیزیکی آنها را 90 درصد اعلام کرده اند.

وی با اشاره به افتتاح مجتمع های آبرسانی محسن آباد، آبقه، گمرک دوغارون و فاز یک و دو پاسگاه های مرزی اضافه کرد: مجتمع کرات رهنه نیز در آستانه بهره برداری قرار دارد.

گفتنی است، این مراسم در مجتمع شهید آزادیان روستای اسد آباد در بند از توابع بخش مرکزی شهرستان تایباد برگزار شد.

کد مطلب 1460064

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