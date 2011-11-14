شهروندان برگزیده استان اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل در این مراسم که ظهر دوشنبه در سالن فدک اردبیل برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: شهروند نمونه در هر حرکتی کیفیت را رعایت می کند.

سیدحسین صابری تمام شهروندان اردبیل را شهروند نمونه خطاب کرد و افزود: در سال جهاد اقتصادی باید نقش شهروندان نمونه را مورد ارزیابی قرار داده و با تبیین ویژگیهای این شهروندان در جهت صدور انقلاب اسلامی ایران به دیگر کشورها تلاش کرد.

وی جمعیت روستایی را نیز به سبب گرفتن رنگ و بوی زندگی شهری، جزو شهروند دانست و اضافه کرد: مسئولان باید به عنوان نوکران مردم زیرساختهای مورد نیاز را برای نمونه ساختن شهروندان انجام دهند.

استاندار اردبیل با اشاره به جلو بودن مردم از مسئولان در قبال وظایف شهروندی یادآور شد: اگر در جایی شهروندان در وظایف شهروندی خود کوتاهی می کنند این به ضعف مسئولان بر می گردد که زیر ساختهای لازم را برای رعایت حقوق شهروندی توسط مردم را فراهم نکرده اند.

قانون مداری مهمترین ویژگی شهروند نمونه است

وی تصریح کرد: وقتی به مردم گفته می شود که برای کاهش ترافیک و آلودگی با ماشینهای شخصی به خیابان نیایند، قبول می کنند و می پرسند اگر چنین کاری را انجام دهیم کدام وسایط نقلیه عمومی با تعداد و سرعت مناسب در اختیار مردم قرار می گیرد که جوابی برای این پرسش وجود ندارد.

صابری یکی از ویژگیهای شهروند نمونه را قانون مداری برشمرد و ابراز داشت: باید شهروندان به خوبی با قوانین آشنا بوده و آن را رعایت کنند و اگر شهروندی قانون را نداند باز اشتباه و ضعف از مسئولان مربوطه است.

وی انضباط، آگاهی، تعادل، عدالت خواهی و... را از خصوصیتهای بارز شهروندان برگزیده دانست و عنوان کرد: دین اسلام برای همه ابعاد راهکار نشان داده است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در این مورد مسئولان و روحانیت نتوانسته اند برجستگیها و ابزارهای دین را به جامعه معرفی کنند، متذکر شد: در نتیجه مردم به جای آنکه به اسلام بپردازند به شخص و مسئولان پرداخت می کنند که باعث ایجاد بدبینی در بین مردم می شود.

در این مراسم سید مهدی هاشمی از شهروندان نمونه شهرستان کوثر در گفتگو با خبرنگار مهر برگزاری چنین مراسمی از سوی نیروی انتظامی را قابل تحسین دانست و گفت: قانونمداری در سایه امنیت است که دین اسلام نیز به این مقوله توجه ویژگی کرده است.