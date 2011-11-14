پنج فعال سیاسی اماراتی اعتصاب غذا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، پنج فعال سیاسی اماراتی که به اتهام تلاش برای براندازی نظام حاکم تحت بازداشت و محاکمه به سر می برند دست به اعتصاب غذا زدند.

یکی از بازداشت شدگان در این باره گفت: ما برای مخالفت با محاکمه ظالمانه خود دست به اعتصاب غذا زده ایم. بدون قید و شرط باید ما را آزاد کنند زیرا مرتکب جرمی نشده ایم و هیچ قانون ملی یا بین المللی را نقض نکرده ایم.

شایان ذکر است که "احمد منصور" فعال حقوق بشر،"ناصر احمد خلفان بن غیث" استاد اقتصاد شعبه دانشگاه سوربن فرانسه در ابوظبی، "احمد عبدالخالق احمد" از گروه البدون(گروههای بدون هویت)، "فهد سالم الشحی" و "حسن آل خمیس" به دادگاه فدرال امارات فرا خوانده شده اند.