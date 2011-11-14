رونق خرید و فروش اسکناس نو در آستانه عید غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خرید و فروش اسکناس نو در آستانه عید سعید غدیر خم رونق گرفته است و دلالان این بازار هم هیچگونه محدودیتی برای فروش اسکناس نو به مشتریان ندارند.

دلالان بازار سیاه خرید و فروش اسکناس نو طی این روزها مشتریان زیادی دارند و مردم در مراجعه به آنها می توانند به راحتی هر میزان اسکناس نو را که بخواهند دریافت کنند.

قیمتهای اعلام شده توسط دلالان بازار سیاه خرید و فروش اسکناس نو با وجود اینکه بسیار بالا است، اما به دلیل رقابتی که میان آنها وجود دارد، تفاوتهای زیادی با یکدیگر ندارد و این تفاوتها در حد یک یا دو تومان است.

قیمتهای اعلام شده توسط دلالان بازار حتی تا 2 برابر نرخ هر قطعه اسکناس هم اعلام می شود، به طوریکه هر قطعه اسکناس 100 تومانی به مبلغ 200 تومان فروخته می شود.

به عبارت دیگر هر بسته اسکناس 10 هزار تومانی حاوی 100 اسکناس 100 تومانی به مبلغ 20 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

در این بازار سیاه از اسکناس های 100، 200، 500 و 1000 تومانی گرفته تا اسکناس های 2 هزار تومانی، 5 هزار تومانی و 10 هزار تومانی به چشم می خورد.

البته برخی از اسکناس ها مانند اسکناس های 10 هزار تومانی و 5 هزار تومانی کمتر در بازار سیاه خرید و فروش می شوند و برخی از دلالان برخی اسکناس ها را ندارند و البته این امر بستگی به وفور اسکناس ها در بازار دارد.

در عین حال صرافی های چهارراه استانبول قیمت فروش اسکناس ها را کمتر در نظر گرفته اند و بسته 10 هزار تومانی حاوی 100 اسکناس 100 تومانی را 17 هزار تومان می فروشند.

نرخ اسکناسها بستگی به فراگیری آنها در بازار دارد، به طوریکه قیمت اسکناس های نو 100 تومانی و 200 تومانی بیشتر از 500 تومانی است. برخی از اسکناسها نیز با تقاضای کمتری در بازار مواجه هستند.

لازم به ذکر است که از نظر شرعی نیز اگر اختلاف قیمت در حد متعارف و در حد نو و کهنه بودن اسکناس باشد، اشکالی ندارد.

نکته جالب اینکه برخی از افرادی که اسکناس های نو را برای عیدی دادن می خرند، اسامی، امضا، تبریک یا عناوین دیگری را بر روی این اسکناس های نو حک می کنند و یا می نویسند و در نهایت این اسکناس ها پس از مدتی وارد چرخه پولی کشور می شود.