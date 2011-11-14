توجه هر چه بیشتر بر روش نگارش آخوند خراسانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی ظهر دوشنبه در دیدار اعضای برگزار کننده کنگره آخوند خراسانی با وی که در مدرسه امام سجاد(ع) انجام شد از آخوند خراسانی به عنوان یکی از علمای بزرگ شیعه یاد کرد و گفت: ایشان از افتخارات مکتب شیعه است و هر اندازه برای شناساندن ایشان تلاش کنیم به جا است ولی باید توجه داشت در این زمینه به مسائل شاعرانه و غیر جدی گرفتار نشویم.



وی اظهار داشت: در برگزاری چنین کنگره‌هایی باید به احیاء آثار علمای گذشته، قدردانی از زحمات علما به دلیل در اختیار داشتن آثار ارزشمند آنها و تشویق نسل‌های آینده توجه کرد.



آیت ﷲ مکارم شیرازی احیاء آثار بزرگان را از برکات نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و با اشاره به روند برگزاری بزرگداشت علما در زمان قبل از انقلاب اسلامی افزود: در آن زمان گاهی بزرگداشت‌هایی برگزار می‌شد که آن هم مربوط به شعرایی مثل سعدی بود ولی با برگزاری بزرگداشت برای علما مخالف بودند.



این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبیر کنگره بزرگداشت مرحوم آخوند خراسانی خطاب به آنها گفت: خوشبختانه در این زمینه فعالیت‌های خوبی انجام شده است.



وی تاکید کرد: اگر این کار انجام نمی‌شد در آینده این آثار و برکات محو می‌شد و این امر ناخوشایند جفای بزرگی در حق جامعه و مرحوم آخوند خراسانی بود.



آیت ﷲ مکارم شیرازی به فرازهایی از زندگی مرحوم آخوند خراسانی اشاره کرد و ادامه داد: ایشان در اواخر عمر شریف خود بسیار مظلوم واقع شدند و باید از چنین افرادی دفاع شود و این کنگره تا حدی می تواند به این مظلومیت‌ها پایان دهد و بیشتر نسبت به این شخصیت عظیم ادای حق شود.



این مرجع تقلید شیعیان روش تدریس آخوند خراسانی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: روش تدریس ایشان از جمله مسائلی است که باید با گفتگو و جمع آوری مطالب از شاگردان ایشان جمع آوری شود.



وی اضافه کرد: روش مکتوب ایشان نیز که نقطه اوج آن در کتاب کفایه دیده می شود و این اثر از جمله آثار ایشان است که به مدت زیادی است که در حوزه های علمیه تدریس می شود و حاشیه ایشان بر رسائل هم باید مورد توجه محققان این عرصه قرار گیرد.



آیت الله مکارم شیرازی قلم آخوند خراسانی در آثار مختلف را قوی دانست و افزود: باید بر روش نویسندگی ایشان به خصوص با در نظر گرفتن کتاب کفایه دقت بیشتری شود.



این مرجع تقلید شیعیان به اختلاف نظرهای ایشان با سید یزدی اشاره کرد و ادامه داد: باید در مطالب ارائه شده در این کنگره به این بخش همتوجه و اشاره شود شود که این اختلاف ها ناشی از تفاوت سلایق بود و هر دو این افراد قصد خدمت به اسلام را

داشتند.

