به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال برزیل روز پنج شنبه از اسکولاری به عنوان سرمربی جدید این تیم نام برد.

اسکولاری در سال 2002 تیم برزیل را به عنوان قهرمانی جهان رساند. مربی پیشین تیم فوتبال چلسی از ماه سپتامبر که از پالمیراس جدا شده تیم ندارد.

وی در کسوت مربیگری پرتغال، این تیم را به جام جهانی 2006 رسانده و دو بار هم با این تیم در رقابت‌های یورو 2004 و 2008 حضور پیدا کرده است.

اسکولاری پس از انتصاب در سمت سرمربیگری برزیل اظهار داشت: احساس هیجان بیشتری می کنم و فکر می کنم جوان‌تر شده‌ام و از ظرفیت بالایی برخوردارم.

وی افزود: ما باید قهرمان جام جهانی 2014 شویم و اگرچه در این لحظه به عنوان شانس قهرمانی نیستیم اما باید در رقابت‌هایی که در پیش است خودمان را به عنوان مدعی کسب عنوان قهرمانی مطرح کنیم. سومی و یا چهارمی برای کشوری که پنج بار قهرمان جام جهانی شده، خوب نیست.