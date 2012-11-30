  1. ورزش
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۲

لوییز فیلیپه اسکولاری:

برای برزیل فقط قهرمانی خوب است/ احساس نشاط می‌کنم

برای برزیل فقط قهرمانی خوب است/ احساس نشاط می‌کنم

"لوییز فیلیپه اسکولاری" که روز گذشته به عنوان جانشین "مانو منه‌زس" هدایت تیم ملی فوتبال برزیل را بر عهده گرفت گفت این تیم باید قهرمان جام جهانی 2014 شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال برزیل روز پنج شنبه از اسکولاری به عنوان سرمربی جدید این تیم نام برد.

اسکولاری در سال 2002 تیم برزیل را به عنوان قهرمانی جهان رساند. مربی پیشین تیم فوتبال چلسی از ماه سپتامبر که از پالمیراس جدا شده تیم ندارد.

وی در کسوت مربیگری پرتغال، این تیم را به جام جهانی 2006 رسانده و دو بار هم با این تیم در رقابت‌های یورو 2004 و 2008 حضور پیدا کرده است.

اسکولاری پس از انتصاب در سمت سرمربیگری برزیل اظهار داشت: احساس هیجان بیشتری می کنم و فکر می کنم جوان‌تر شده‌ام و از ظرفیت بالایی برخوردارم.

وی افزود: ما باید قهرمان جام جهانی 2014 شویم و اگرچه در این لحظه به عنوان شانس قهرمانی نیستیم اما باید در رقابت‌هایی که در پیش است خودمان را به عنوان مدعی کسب عنوان قهرمانی مطرح کنیم. سومی و یا چهارمی برای کشوری که پنج بار قهرمان جام جهانی شده، خوب نیست.

کد مطلب 1460092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها