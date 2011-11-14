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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

جهانبخش:

رمز ماندگاری انقلاب اسلامی تبعیت از ولایت فقیه است

رمز ماندگاری انقلاب اسلامی تبعیت از ولایت فقیه است

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور هوشیارانه مردم در صحنه و تبعیت از ولایت فقیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر دوشنبه در آیین به صدا درآوردن زنگ غدیر در دبیرستان امام خمینی(ره) بوشهر افزود: حرکت در مسیر ولایت عامل موفقیت امروز ایران اسلامی در عرصه بین المللی است و هرکس و جریانی از مسیر ولایت خارج شود محکوم به فناست.

وی اظهارداشت: امروز جمع شده ایم تا با امام راحل و شهیدان تجدید پیمان کنیم و اعلام داریم که برای حفاظت از انقلاب و ولایت فقیه تا پای جان ایستاده ایم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه حکومت اسلامی ایران همچنان برخلاف میل بسیاری از دشمنان محکم و پابرجاست، گفت: انقلاب اسلامی از 13 آبانها و 16 آذرها و بسیاری دیگر از یوم الله‌ ها و نثار خون‌های زیادی تجلی یافته است.

رئیس حوزه علمیه خواهران استان بوشهر نیز گفت: دانش آموزان و معلمان درباره غدیر بیشتر بخوانند تا حقایق این واقعه عظیم را کشف کنند.

حجت الاسلام جواد اسماعیلی نیا افزود: قشر جوان باید با مطالعه و تحقیق، مسائل عقیدتی خود را تقویت کنند.

خلیل رضایی مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز گفت: باید مراقب باشیم از مسیر ولایت خارج نشویم تا در روز حسرت، حسرت نخوریم.

کد مطلب 1460093

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