اعلام اسامی هیئت اجرایی اتحادیه جهانی ناشران مسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز دومین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام ، مجمع عمومی با حضور همه ناشران شرکت کننده در این اجلاس تشکیل شد که در آن، تشکیل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان به تصویب رسیده و اتحادیه جهانی ناشران مسلمان رسماً اعلام موجودیت کرد .

این گزارش می‌افزاید: پیش‌نویس اساسنامه اتحادیه در این مجمع عمومی پس از تبادل نظر و اعمال نظرات و اصلاحات پیشنهادی، با اجماع کامل به تصویب رسید که براساس یکی از مفاد این اساسنامه علی زارعی نجفدری به عنوان دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، ریاست شورای اجرائی و دبیرخانه دائمی اتحادیه انتخاب شدند.

براساس گزارش کمیته انتخابات اعضای شورای اجرایی اتحادیه، در دومین روز از دومین اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام، براساس تصریح اساسنامه، انتخابات مربوط به اعضای شورای اجرایی برگزار و ناشران مسلمان شرکت کننده مناطق مختلف جغرافیایی جهان برای عضویت در این شورا انتخاب شدند .

بر این اساس «بی‌علیون بدارا» از کشور سنگال به عنوان نماینده کشورهای آفریقایی، «امیر عباس تقی‌پور» از جمهوری اسلامی ایران، «محمد ابراهیم شریعتی» از افغانستان و «سیدموسی حسینی» از کشور افغانستان، «عبدالعزیز نزارالدین» از سریلانکا، «مفتاح رحمت فوزی» از اندونزی به عنوان نماینده آسیا و اقیانوسیه انتخاب شدند.

در این انتخابات، «عادل احمد عبدالموجود» از مصر، «حسین خلیفه» از لبنان و «قلاب ذبیح مصطفی» از الجزایر نیز به عنوان نماینده کشورهای عربی و شمال آفریقا انتخاب شدند.

همچنین به نمایندگی از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی آقایان «هدی شفیق» از کانادا و «موسی گونش» از ترکیه انتخاب و آمحمد حق پرست» از برزیل نیز نماینده ناشران در آمریکای لاتین انتخاب شد و در کنار او نیز «رامین داداش‌اف» از آذربایجان نیز به عنوان نماینده ناشران اروپای شرقی و اتحادیه شوروی سابق انتخاب شدند.