راکبان موتورسیکلت و عابران پیاده 30 درصد کشته شدگان تصادف تهران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز واحدی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: متأسفانه کمترین استفاده از پل عابر پیاده نیز مربوطه به استان تهران است که رعایت و فرهنگسازی قوانین راهنمایی و رانندگی می تواند از این وضع جلوگیری کند.

وی گفت: خوشبختانه در شش ماهه نخست سال جاری استان تهران با کاهش 24 درصدی تصادفات مواجه بوده است که این آمار نشان می دهد اداره کل راه و شهرسازی در انجام اهداف قانون برنامه پنجم توسعه پیشروست.

این مسئول اضافه کرد: آمار پزشکی قانونی حاکی از کاهش آمار 51.9 درصدی تلفات تصادفات شهریورماه سال جاری در استان تهران است، هرچند هدفگذاریهای این اداره کل با وجود افزایش بارشهای زمستانی در سال جاری چشمگیرتر از عدد 24 درصدی خواهد بود.

تیمهای امدادی استان تهران نسبت به کاهش تصادفات حساستر شده اند

وی افزود: تمام تیمهای امدادی استان تهران نسبت به کاهش تصادفات بسیار حساس تر از قبل شده اند که این موضوع در پیشبرد برنامه های این اداره کل بسیار مؤثر خواهد بود.

واحدی یادآور شد: سیاست اداره کل راه و ترابری استان تهران به دو بخش اهداف بلندمدت و کوتاه مدت در این بخش تقسیم می شود که در بخش اهداف کوتاه مدت با آشکارسازی نقاط پرحادثه، افزایش تجهیزات، آرام سازی ترافیک، طراحی پلیسهای مجازی با استفاده از چراغهای آذرخشی و.... به این روند کاهشی دست یافته است.

کاهش ریسک پذیری ایرانیان به کاهش تلفات تصادفات منجر می شود

وی افزود: اگر ریسک پذیری ایرانیان که بالای نرم جهانی است، کاهش یابد و همه مردم عادت کنند که برای عبور، از گذرگاههای مناسب و مناطقی که کمترین خطر را دارند تردد کنند، آن وقت میزان تلفات تصادفات به میزان قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت و این همان چیزی است که از آن با عنوان اهمیت عامل انسانی یاد می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان داشت: فرهنگسازی برای مردم و رعایت قوانین توسط نیروی انسانی خیلی مهم است و شیب تصادفات در صورتی به شدت نزولی خواهدشد که این مسئله مورد توجه همه مردم واقع شود.

وی ادامه داد: وقتی 20 هزار میلیارد تومان سالیانه صرف هزینه تصادفات می شود؛ یک سوم تختهای بیمارستانی مربوط به مصدومان حوادث رانندگی است.

این مسئول گفت: چهل درصد فوتیهای تصادفات از قشر مولد و سرپرست خانواده هستند، پنج درصد تولید ناخالص ملی کشور در این بخش هزینه می شود که در اینصورت تکلیف شرعی و ملی است تا با دقت و حساسیت بیشتری در این مسیر حرکت کرد.

موتورسیکلت وسیله کسب درآمد نیست

وی افزود: موتورسیکلت وسیله کسب درآمد نیست و همه این موارد به فرهنگ سازی مربوط می شود که می بایست اصحاب رسانه در این حوزه با ایده های جدید به کاهش این آمار کمک کنند که اداره کل راه و ترابری استان تهران آمادگی و حمایت خود را در این زمینه اعلام می کند.