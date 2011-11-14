افزایش صادرات خالص گامی موثر در پویایی اقتصاد خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از صادر کنندگان نمونه خراسان جنوبی با بیان اینکه صادرات نقش عمده ای در مبادلات تجاری دارد، افزود: صادرکنندگان در تامین درآمد مردم، توسعه متوازن، اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه سهم بسزایی دارند.

وی با بیان اینکه صادرات نقش برجسته و ماهیت فوق العاده ای دارد، ادامه داد: یک اقتصاد پویا باید نیازمندی های جامعه را پوشش و تولید را افزایش دهیم و برای اینکه تولید رشد پیدا کند باید سرمایه گذاری صورت گیرد و درآمد ها افزایش داشته باشد.

وی با بیان اینکه در اقتصاد پویا باید به ابعاد مختلف توجه شود، بیان کرد: افزایش صادرات خالص از مباحث مهمی است که باید در استان به آن توجه ویژه شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به لحاظ زیر ساخت ها دچار مشکلاتی است، اظهارکرد: علی رقم اقدامات خوب دولت در استان اما هنوز کارهای انجام نشده زیادی در استان وجود دارد و توجه به زیرساختها در ابعاد مختلف از جمله کارهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای شکوفا شدن اقتصاد استان باید از فرصت های مختلف استفاده شود، تصریح کرد: تمرکز مطلق بر یک مرز برای مبادلات تجاری کار اشتباهی است زیرا با رخ داد یک مشکل ما را در زمینه صادرات و مبادلات دچار چالش خواهد کرد.

رشید با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در توسعه مبادلات تجاری و صادرات تنها نباید به کشور افغانستان متکی شود، افزود: بازار افغانستان و داشتن مرز مشترک با این کشور برای استان ما فرصت است اما باید برای صادرات به کشور های آسیانه میانه نیز برنامه ریزی کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه صادرات محصولات استراتژیک خراسان جنوبی باید اهتمام ویژه ای صورت گیرد، بیان کرد: صادرات محصولات و تولیدات استان می تواند نقش تاثیر گذاری در توسعه اقتصاد استان ایفا کند.

وی با بیان اینکه اسناد توسعه استان در زمینه های مختلف تهیه و تدوین شده است، ادامه داد: برای توسعه متوازن و همه جانبه استان از این اسناد باید استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی با داشتن هشت درصد جمعیت کشور 0.89 درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: این استان می تواند با افزایش تولیدات خود و به خصوص افزایش تولیدات محصولات استراتژیک از جمله زرشک و عناب و زعفران به حداقل پنج برابر، ارزش افزوده زیادی را برای استان رقم بزنیم.

استاندار خراسان جنوبی خواستار پیگیر مسئولان استان برای اجرایی شدن مصوبات دولت در استان شد، و بیان داشت: در سفر چهارم دولت به خراسان جنوبی مصوبات خوبی در زمینه های اقتصادی مصوب شده که در توسعه استان نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

رشید تصویب 400 میلیارد تومان تسهیلات بنگاه های زود بازده، 300 میلیون یورو تسهیلات ارزی، 55 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی، سرمایه گذاری دولت در ایجاد طرح های صنعتی برای هریک از شهرهای استان، اجرای صنایع پایین دستی، اختصاص 24 میلیارد تومان برای تکمیل شرکت های سهامی زراعی را ازجمله مصوبات دولت در حوزه اقتصادی استان عنوان کرد.