تدوین بسته حمایت از امورات تابعه و سدهای استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی با اعلام اینکه در کارها اولویت شرکت با امورات تابعه است، گفت:‌ از معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت درخواست شده است تا بسته حمایتی امورات تابعه و سدها را هرچه سریعتر تهیه و در اختیار هیئت مدیره و شورای معاونین قرار دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه پیشانی فعالیت‌های شرکت، امورات تابعه هستند باید کارکنان و نیروهای مختلف بیش از گذشته به حضور در امورات ترغیب و تشویق شوند. در این میان، انتقال نیروهای شرکتی ستاد به بخش‌های تابعه می‌تواند بخشی از مشکلات و کمبود نیروی انسانی در آنها کاهش دهد.

ارتقایی با بیان اینکه در این مسیر قدم‌های خوبی برداشته شده است، افزود: برنامه‌ها و اقداماتی نیز باید انجام شود تا نیروها به خودی خود به سدها جذب شوند. حجم بالای فعالیت‌ها در این امور نیز مشکلات و آسیب‌هایی پدید می‌آورد که با این برنامه می‌توان شاهد کاهش آنها بود.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر گرایش شرکت‌های آب منطقه‌ای به سمت آب‌های سطحی است، تصریح کرد: در گذشته بیشتر به آب‌های زیرزمینی بها داده می‌شد؛ اما اکنون و در دهه اخیر با توجه به شرایط خاص آبهای سطحی و رودخانه‌ها و اهمیت روزافزون آن، اهمیت بخش آبهای سطحی بیشتر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران منابع آبی محدود و رشد جمعیت روزافزون را از جمله دلایل اهمیت آبهای سطحی برشمرد و افزود: با این وجود، بر اساس آمارها و گزارش‌های موجود نباید از اهمیت و چالش‌هایی که در زمینه آب‌های زیرزمینی وجود دارد غافل شد، فرونشست زمین در دشت کرج - تهران به میزان 13 سانتی متر در سال یکی از مصادیق این اهمیت است.

ارتقایی با اشاره به کاهش آورد رودخانه‌های کشور، گفت: کشور دو دوره خشکسالی پیاپی را تجربه کرد و با وجود اینکه بارش‌های امسال در مقایسه با گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار بود؛ اما آورد آبهای سطحی در کشور 30 درصد کمتر شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی نظام بهره‌برداری از آب‌های سطحی، تصریح کرد: اگر این ساماندهی صورت نگیرد، هیچ نظارت و کنترلی بر منابع و مصارف آب ایجاد نمی‌شود، همچنین احداث سد در کشور نیز معنایی نخواهد داشت. بنابراین حفاظت آب در دو بخش سطحی و زیرزمینی از اهمیت بالایی برخوردار است.