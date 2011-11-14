فرزندان شهداء ادامه دهنده مکتب شهادت و ولایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر دوشنبه در آستانه عید غدیر در دیدار با فرزندان شاهد شاغل در استانداری و فرمانداریهای استان اظهار داشت: فرزندان شهدا و ایثارگران پشتیبانان اصلی نظام و انقلاب هستند.

وی افزود: تا قبل از انقلاب اسلامی دو نظام شرقی و غربی بر دنیا حکومت می کردند و باور مردم به همین صورت شکل گرفته بود ولی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام مردم سالاری دینی مبتنی بر آموزه ها و احکام دینی اسلام نوع جدیدی از حکومت به دنیا ارائه شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی، دشمنان و نظام استکبار این نوع حکومت را که باعث موج بیداری در منطقه می شد، برنتابیدند و با تحمیل جنگ هشت ساله به ایران قصد براندازی این نظام را داشتند که با رشادت و پایمردی رزمندگان این خیال خام آنان خنثی شد.

صلاحی تصریح کرد: باید از ظرفیت فرزندان شهدا و ایثارگران استفاده بهینه و از آنان در رده های مختلف مدیریتی در استانداری استفاده شود.

رضا عبدالملکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه با اعلام اینکه از مجموع 976 نفر شاغل در استانداری 518 نفر آنان ایثارگر هستند، اظهار داشت: 53 جانبار در ستاد استانداری و 105 جانباز در فرمانداری ها مشغول به کار هستند.

وی افزود: پنج آزاده جانباز در استانداری، 16 آزاده جانباز در فرمانداری ها و 83 فرزند شهید در مجموع استانداری و فرمانداری ها مشغول به کار هستند که 50 درصد آنان در دولت نهم و دهم به استخدام در آمده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی همچنین از راه اندازی کارگروهی ویژه برای رفع مسائل و استفاده بهنه از ظرفیت فرزندان شاهد و ایثارگر در اداره کل اداری مالی ذیل شورای تحول اداری در استانداری خبر داد.

گفتنی است، در پایان این دیدار استاندار خراسان رضوی از فرزندان شاهد و ایثارگر شاغل استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه استان تقدیر کرد.