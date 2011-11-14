نفرات برتر مسابقه غزل "انتظار" هشترود معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد هشترود ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مسابقه با عنوان "غزل انتظار" و به مناسبت نیمه شعبان در شهرستان هشترود برگزار شد که نتایج این جشنواره در آستانه عید غدیرخم اعلام شد.

حسین ممی زاده گفت: پس از بررسی هیئت داوران "سهیلا باقریان" از تبریز و "لیلی امیری اصل" از هشترود بطور مشترک نفرات اول ، "فاطمه ملک پور" از هشترود به عنوان نفر دوم و "هانیه خیری" از هشترود بعنوان نفر سوم مسابقه شناخته شدند.

وی افزود: همچنین در این مسابقه اشعار "عظیم ملک پور" ، "هادی عبدی" و "محمد شکری فرد" قابل تقدیر شناخته شدند.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت عید بزرگ غدیر گفت: ولایت پذیری و تابعیت محض از مقام عظمای ولایت مهمترین رسالت شیعیان است.

ممی زاده افزود: عشق و ارادت قلبی هنرمندان، شعرا و ادبا به ائمه اطهار در آثار آنان متجلی می شود و در این میان توجه ویژه و خاص شعرا به شعر انتظار و آفرینش آثاری فاخر در این راستا قابل تقدیر است.

ممی زاده گفت: نخستین مسابقه غزل انتظار که فراخوان آن در تیرماه امسال منتشر شده بود، با استقبال قابل توجه اصحاب شعر و ادب مواجه شد.