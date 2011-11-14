4600 قلم کالای چینی مشمول استاندارد اجباری شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر طالبی ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران افزود: طرح استاندارد سازی کالاهی چینی از 10 آذر امسال اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه چهار هزار و 600 قلم کالای چینی مشمول استاندار اجباری می شود، بیان کرد: در راستای اجرای این طرح کالاهای چینی در مبدا و مقصد مورد ارزیابی کنترل کیفی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان تجارت ایران بیان کرد: به منظور اطمینان خاطر مصرف کننده کالاهای چینی گواهی بازرسی دریافت خواهند کرد.

صادرات غیر نفتی ایرن به چین 9 برابر شد

طالبی در بخش دیگری از 9 برابر شدن صادرات غیرنفتی ایران به چین در فاصله سالهای 1384 تا 1389 خبر داد و افزود: ارزش صادرات ایران به چین از 529 میلیون دلار در سال 84 به چهار میلیارد و 572 میلیون دلار در سال 89 رسید.

وی گفت: همچنین در نیمه نخست امسال بالغ بر 3 میلیارد دلار صادرات به کشور چین داشته ایم که بخش اعظمی از آنها مواد اولیه بوده است.

وی در ادامه در خصوص صادرات خراسان جنوبی گفت: امسال 100 میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شده است که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

طالبی با بیان اینکه 90 درصد صادرات خراسان جنوبی به کشور افغانستان و 10 درصد به کشور های عراق و ترکمنستان انجام می شود، بیان داشت: بازار افغانستان یک بازار ثابت برای ایران است و حفظ این بازار برای ایران از اهمییت مهمی برخوردار است.