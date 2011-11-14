زمینه آشنایی کودکان بوشهری با منابع دریا فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عرفان بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از از برگزیدگان مسابقه نقاشی و صنایع دستی دریایی در بوشهر افزود: کودکان و دریا و صنایع دستی دریایی واژه هایی هستند که ژرفهای فراوانی دارند به همین دلیل لازم است زمینه هایی برای شناخت بیشتر کودکان و نوجوانان با دریا، اقیانوس و منابع عظیم دریایی ایجاد شود .

وی صنایع دستی ایران را دارای بعد ملی و جهانی دانست و اظهارداشت: شایسته است هنرهای دستی و به ویژه صنایع دستی دریایی که امروز شاهد کارگاه آموزشی آن در کانون هستیم، مورد توجه بیشتر قرار گرفته و به عنوان یک فرصت شغلی برای بانوان تبدیل شود .

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر نیز گفت: در اولین فراخوان، 158 نقاشی با موضوع کودکان و دریا در سه گروه سنی 5 تا 8 سال، 9 تا 12 سال و 13 تا 17 سال به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که 30 اثر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند و نه اثر به عنوان برگزیده معرفی شدند .

زکیه امیرپور افزود: امیدواریم با برگزاری این دوره در کانون و همچنین آموزش مربیان شاهد استفاده بیش از پیش کودکان و نوجوانان استان که مخاطبان اصلی ما هستند، از نعمت دریا باشیم .