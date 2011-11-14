24 هتل مشهد گواهی نامه کیفیت خدمات گردشگری دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفرزراعتی اظهار کرد: در راستای طرح عملیات تطبیق استاندارد سازی هتلهای کشور، مشهد به عنوان پیشگام در اجرای طرح مذکور موفق به اخذ گواهی نامه کیفیت خدمات گردشگری برای 24هتل در حال بهره برداری شد.

وی بیان کرد: در این طرح که در حال حاضر مراحل پایانی خود را در بخش هتل ها پشت سر می گذارد حدود 120هتل مورد بررسی قرار گرفته وبه زودی عملیات تطبیق استانداردسازی هتل آپارتمان ها و مهمانپذیران آغاز خواهد شد.

زراعتی افزود: در حال حاضر استاندارد سازی رستورانهای منطقه تفریحی طرقبه و شاندیز با جدیت در حال پیگیری و انجام است.

وی یاد آور شد: در بررسی طرح استاندارد سازی هتل ها چهار شاخص مهم تجهیزات و تاسیسات، فنی و اداری، آموزش و منابع انسانی و ایمنی و بهداشت مورد تاکید قرار گرفتند.

لازم به ذکر است، گواهی نامه کیفیت خدمات گردشگری از سوی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری کشور و مدیر کل دفتر امور مراکز خدمات گردشگری معاونت گردشگری کشور صادر می شود.