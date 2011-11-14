برنامه های اداره ارشاد آذربایجان شرقی در هفته کتاب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: گرامیداشت هفته کتاب با اهدای کتاب در آیین اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی هنری امام حسین (ع) در تبریز آغاز شده و با اهدای مجموعه ها و بسته های ارزشمند فرهنگی و کتابهای متنوع دیگر در اختتامیه جشنواره وبلاگ نویسی قرآنی در سی ام آبان ماه خاتمه می یابد.

وی معرفی خادمان نشر استان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تجلیل و معرفی اصحاب چاپ و نشر کتاب را از دیگر برنامه های این اداره کل در هفته کتاب عنوان کرد.

داننده، برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرستانهای هریس، ‌ورزقان، هشترود، ‌مراغه، میانه، ‌بناب و جلفا، خرید کتاب از صاحبان قلم در راستای حمایت از ناشران، اهدای یک هزار بسته فرهنگی ارزشمند در طول هفته کتاب، تجلیل از نویسنده کتاب "لشکر خوبان"، تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی در شهرستان ورزقان و ایجاد ایستگاه مطالعه کتاب در مطب پزشکان در شهرستان هریس را از دیگر برنامه های شاخص این اداره کل در ایام هفته کتاب عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان با اشاره بر لزوم دستیابی به دانش روز و ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه، برنامه‌ریزی صحیح، مستمر و همفکری و همکاری نهادهای فرهنگی در جهت گسترش فرهنگ مطالعه در بین مردم را ضروری دانست.

وی برگزاری هفته کتاب را فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ مطالعه دانست و گفت: اصحاب فرهنگ و قلم نقش هدایت جمعی را در جامعه در زمینه مطالعه بر عهده دارند و شایسته است با ایجاد فضای مناسب و ارائه آثار ارزشمند و فاخر زمینه تعالی و بالندگی فرهنگ را فراهم آورند.