غدیر عزت و عظمت علی(ع) را به جهانیان نشان می دهد

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمانی که خدا به پیامبردر مسیر برگشت از سفر حج اعلام می کند رسالت تو زمانی کامل می شود که علی ابن ابیطالب را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کنی عزت امیرالمؤمنین و عزت غدیر برای همگان مشخص می شود.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره غدیر گفت: کلام خدا درباره غدیر در سوره مائده و نقل قول بیش از 110 نفر از افراد حاضر در واقعه غدیر هممه مبین بزرگی و عظمت غدیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: کسی که غدیر و علی(ع) را بشناسد می تواند خدا را شناخته و مدعی خدا پرستی باشد چرا که غدیر تکمیل کننده رسالت پیامبر که همان درس خداشناسی به مردم بوده، است.