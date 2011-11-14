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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

سرلکیان در گفتگو با مهر:

غدیر عزت و عظمت علی(ع) را به جهانیان نشان می دهد

غدیر عزت و عظمت علی(ع) را به جهانیان نشان می دهد

اراک – خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: غدیر عزت و عظمت حضرت علی(ع) را به جهانیان نشان می دهد.

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمانی که خدا به پیامبردر مسیر برگشت از سفر حج اعلام می کند رسالت تو زمانی کامل می شود که علی ابن ابیطالب را به عنوان وصی و جانشین خود معرفی کنی عزت امیرالمؤمنین و عزت غدیر برای همگان مشخص می  شود.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره غدیر گفت: کلام خدا درباره غدیر در سوره مائده و نقل قول بیش از 110 نفر از افراد حاضر در واقعه غدیر هممه مبین بزرگی و عظمت غدیر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: کسی که غدیر و علی(ع) را بشناسد می تواند خدا را شناخته و مدعی خدا پرستی باشد چرا که غدیر تکمیل کننده رسالت پیامبر که همان درس خداشناسی به مردم بوده، است.

کد مطلب 1460165

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