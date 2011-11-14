تحریم عجیب غربیها علیه یمن/ مخالفان صالح هم تحریم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، منابع دیپلماتیک اعلام کردند: به نظر می رسد "عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن قصد ندارد تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید از قدرت کنار برود.

منابع مذکور بیان کردند: عبدالله صالح با بازنگری در ساختار دستگاههای نظامی و امنیتی یمن که خویشاوندان وی عهده دار سمتهای حساس آن هستند مخالفت می ورزد.

این منابع افزودند: کشورهای غربی در تلاش هستند که از طریق سفرای خود در صنعا مجازاتهایی علیه عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن،"احمد علی عبدالله صالح" فرمانده گارد ریاست جمهوری،"علی محسن الاحمر" فرمانده لشکر اول زرهی مخالف رژیم یمن و "شیخ حمید الاحمر" رهبر تجمع ملی اصلاحات یمن مخالف رژیم یمن اعمال کنند.

منابع فوق ذکر کردند: هدف از اعمال این مجازاتها وارد کردن فشار بیشتر به همه کسانی است که در بحران یمن نقش دارند تا از این طریق بحران به طور مسالمت آمیز حل و فصل شود.

این منابع اعلام کردند: احمد علی عبدالله صالح فرزند رئیس جمهور و رئیس گارد ریاست جمهوری تمایل به راه حل نظامی دارد در حالی این شیوه مشکلی را حل نمی کند.