سکولاریسم سیاسی ثمره سکولاریسم فلسفی است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست همایش اسلام و سکولاریسم با موضوع "سکولاریسم سیاسی و سکولاریسم فلسفی" بعد ازظهر دوشنبه 23 آبانماه در سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با سخنرانی حجت الاسلام دکتر داود مهدوی زادگان برگزار شد.

مهدوی زادگان گفت: در غدیر خم ولایت سیاسی علی(ع) مسجل شد و از نگاه امامیه ولایت سیاسی رکنی از ارکان سیاسی اندیشه شیعه است. بنابراین آن دست افرادی که به تفکر سکولاریستی مذهبی باور دارند نسبت به این روز منفعلانه برخورد می‎کنند و کاملا با سکوت از این مسئله می‎گذرند.

وی افزود: این اندیشه ولایت با دو دسته مخالف همراه بوده عده‏ای که از صدر اسلام تا کنون مخالف آن بوده‏اند و ما از آن موقع تا کنون با آنها بحثها و گفتگوهایی داشته‏ایم. گروه دوم در این دویست سال اخیر که از آن به تفکر سکولاریسم تعبیر می‎کنیم. سکولاریسم بیش از آنکه مکتب و ایدئولوژی باشد یک رویکرد خاص به عالم و آدم است. ایدئولوژی مادر است یعنی همه ایدئولوژیهای مدرن از این ایدئولوژی نشأت می‎گیرند.

مهدوی زادگان گفت: سکولاریسم عینی آن علتهای خارجی است که باعث پیدایش سکولاریسم شده است. یعنی بگویند برخورد خشونت‌بار روحانیون مسیحی و کلیسا با مردم باعث پیدایش دین گریزی و بوجود آمدن سکولاریسم شد. یک عده گفتند ریاضت کشی این است که عابدانه در بین مردم برویم و امور دنیوی مردم را سروسامان دهیم به این عده روحانی، روحانی سکولار می‎گویند.

وی درپایان گفت : نمی‎شود کسی بگوید من سکولار سیاسی هستم ولی سکولار فلسفی نیستم زیرا سکولاریسم سیاسی زائیده و ثمره سکولاریسم فلسفی است. در سکولاریسم سیاسی دو پروژه موجود است یکی اینکه دین را از دولت جدا کنیم و عده‎ای دیگر می‎گویند دولت را از دین جدا کنیم. این نوع دوم که نوع سلبی این جهانی است را در روشنفکران دینی این پروژه می‏بینیم. بیشتر در جهان اسلام روشنفکر دینی از این پروژه استفاده می‎کند ولی در غرب هردو پروژه هماهنگ با هم اجرا شد که هیچکدام از این پروژه‏ها با دین مبین اسلام سازگار نیست.