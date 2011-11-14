سکولاریسم سیاسی ثمره سکولاریسم فلسفی است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست همایش اسلام و سکولاریسم با موضوع "سکولاریسم سیاسی و سکولاریسم فلسفی" بعد ازظهر دوشنبه 23 آبانماه در سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با سخنرانی حجت الاسلام دکتر داود مهدوی زادگان برگزار شد.
مهدوی زادگان گفت: در غدیر خم ولایت سیاسی علی(ع) مسجل شد و از نگاه امامیه ولایت سیاسی رکنی از ارکان سیاسی اندیشه شیعه است. بنابراین آن دست افرادی که به تفکر سکولاریستی مذهبی باور دارند نسبت به این روز منفعلانه برخورد میکنند و کاملا با سکوت از این مسئله میگذرند.
وی افزود: این اندیشه ولایت با دو دسته مخالف همراه بوده عدهای که از صدر اسلام تا کنون مخالف آن بودهاند و ما از آن موقع تا کنون با آنها بحثها و گفتگوهایی داشتهایم. گروه دوم در این دویست سال اخیر که از آن به تفکر سکولاریسم تعبیر میکنیم. سکولاریسم بیش از آنکه مکتب و ایدئولوژی باشد یک رویکرد خاص به عالم و آدم است. ایدئولوژی مادر است یعنی همه ایدئولوژیهای مدرن از این ایدئولوژی نشأت میگیرند.
مهدوی زادگان گفت: سکولاریسم عینی آن علتهای خارجی است که باعث پیدایش سکولاریسم شده است. یعنی بگویند برخورد خشونتبار روحانیون مسیحی و کلیسا با مردم باعث پیدایش دین گریزی و بوجود آمدن سکولاریسم شد. یک عده گفتند ریاضت کشی این است که عابدانه در بین مردم برویم و امور دنیوی مردم را سروسامان دهیم به این عده روحانی، روحانی سکولار میگویند.
وی درپایان گفت : نمیشود کسی بگوید من سکولار سیاسی هستم ولی سکولار فلسفی نیستم زیرا سکولاریسم سیاسی زائیده و ثمره سکولاریسم فلسفی است. در سکولاریسم سیاسی دو پروژه موجود است یکی اینکه دین را از دولت جدا کنیم و عدهای دیگر میگویند دولت را از دین جدا کنیم. این نوع دوم که نوع سلبی این جهانی است را در روشنفکران دینی این پروژه میبینیم. بیشتر در جهان اسلام روشنفکر دینی از این پروژه استفاده میکند ولی در غرب هردو پروژه هماهنگ با هم اجرا شد که هیچکدام از این پروژهها با دین مبین اسلام سازگار نیست.
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