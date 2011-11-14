ستاد ساماندهی حفظ شئونات فرهنگی در مناسبتهای مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عباس مسعودی با اعلام این خبر افزود: وظیفه عمده این ستاد شناخت آسیبها و ارائه راهکار مناسبت جهت رفع آسیب های موجود در مناسبت های مذهبی و تاکید بر حفظ جایگاه این مناسبتهاخواهد بود.

وی گفت: اعضا تشکیل دهنده این ستاد، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه علمیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و اداره آموزش پرورش خواهند بود.

این مسئول افزود: برنامه ریزی مناسب برای هیئتهای مذهبی می تواند روند فعالیتهای فرهنگی در استان را به کلی تغییر دهد.

مسعودی در خصوص آسیبهای این هیئتها گفت: باید نظارت بر روی هیئتها بیشتر شود زیرا برخی از آنها به عناوین مختلف به ترویج عقاید باطل از جمله ایجاد انحراف فکری می پردازند.

