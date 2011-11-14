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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

در البرز تشکیل می شود؛

ستاد ساماندهی حفظ شئونات فرهنگی در مناسبتهای مذهبی

ستاد ساماندهی حفظ شئونات فرهنگی در مناسبتهای مذهبی

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز از تشکیل ستاد حفظ شئونات فرهنگی در مناسبتهای دینی با هدف شناخت آسیبهای موجود و رفع آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید عباس مسعودی با اعلام این خبر افزود: وظیفه عمده این ستاد شناخت آسیبها و ارائه راهکار مناسبت جهت رفع آسیب های موجود در مناسبت های مذهبی و تاکید بر حفظ جایگاه این مناسبتهاخواهد بود.

 وی گفت: اعضا تشکیل دهنده این ستاد، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه علمیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و اداره آموزش پرورش خواهند بود.
 
این مسئول افزود: برنامه ریزی مناسب برای هیئتهای مذهبی می تواند روند فعالیتهای فرهنگی در استان را به کلی تغییر دهد.
 
مسعودی در خصوص آسیبهای این هیئتها گفت: باید نظارت بر روی هیئتها بیشتر شود زیرا برخی از آنها به عناوین مختلف به ترویج عقاید باطل از جمله ایجاد انحراف فکری می پردازند.
 
کد مطلب 1460183

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