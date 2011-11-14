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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

آزادی زندانیان سیاسی در میانمار به تاخیر افتاد

آزادی زندانیان سیاسی در میانمار به تاخیر افتاد

آزادی زندانیان سیاسی در میانمار که قرار بود با عفو رئیس جمهوری امروز دوشنبه انجام شود به تاخیر افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آزادی زندانیان سیاسی در میانمار قرار بود امروز دوشنبه انجام شود، اما یک مقام که از افشای نامش خودداری کرده گفته که در آخرین قایق تصمیم گرفته شد تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

وی می گوید: تاکنون ما هیچ دستور یا دستورالعملی از مقام های بالا برای آزادی دریافت نکرده ایم.

این مقام گفته است که تصمیم برای تاخیر انداختن آزادی زندانیانی سیاسی در نشست شورای امنیت و دفاع ملی میانمار گرفته شده است.

وی افزود: من فکر می کنم که تاخیر برای این است که آنها می خواستند زندانیان سیاسی مورد عفو رئیس جمهوری را به تدریج آزاد کنند.

آزادی زندانیان سیاسی در این میانمار در حالی صورت می گیرد که قرار است "تین شین" رئیس جمهوری این کشور اواخر این هفته برای شرکت در نشست "آ سه آن" به جزیره بالی اندونزی برود.

کد مطلب 1460184

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